Trump’ın İsrail’i tanıması için baskı yaptığı Suudi Kralı’ndan ‘Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm’ mesajı

Suudi Arabistan’da fiili liderin Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) olduğu görüşü hakimken, babası Kral Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump’la dünkü telefon görüşmesine dair açıklama yapıldı.

Suudi resmi haber ajansı SPA tarafından yayımlanan açıklamaya göre Kral Selman, Başkan Trump’a, ABD’nin barışı destekleme çabalarını takdir ettiğini, Suudi Arabistan’ın Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmasını, bunun kraliyetin 2002’de sunduğu Arap Barış Girişimi temelinde gerçekleşmesini canla başla istediğini söyledi.

Arap Barış Girişimi çerçevesinde Arap Birliği ülkeleri, Filistin’le iki devlet temelli barış anlaşması yapması ve 1967 savaşında ele geçirdiği topraklardan çekilmesi karşılığı İsrail’le ilişkileri normalleştirmeyi teklif etmişti.

İsrail’i tanımayan Suudi Arabistan, BAE-İsrail anlaşmasının ardından bu ay İsrail havayolları dahil olmak üzere iki ülke arasındaki tüm uçuşlara hava sahasını açtı.

Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, gelecek aylarda diğer Arap ülkelerinin de BAE’nin izinden gitmesini beklediğini dile getirirken, MbS ile görüşmelerini yoğunlaştırmıştı.