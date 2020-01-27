Trump’ın Ortadoğu Planına İran’dan Alaycı Yaklaşım

Başkan Donald Trump uzun süredir beklenen ve kamuoyuyla paylaşılması sık sık ertelenen Ortadoğu planını Salı günü açıklayacağını bildirdi.

Başkan Trump, bu açıklamayı Beyaz Saray’da, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kabulü sırasında yaptı. Trump, planın tüm tarafların yararına olduğunu kaydetti, ancak planın Filistinliler için neden iyi olduğunu açıklamadı.

Filistinliler planın İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde bağımsız bir devlet kurma umutlarını suya düşürmesinden endişe ediyor.

Trump, ‘‘İlk başta muhtemelen istemeyecekler. Ancak bence sonunda isteyecekler. Bu onlar için çok iyi’’ ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı ise attığı tweet mesajında Trump’ın planını “akıldışı” olarak tanımladı.

Trump Netanyahu’nun ardından İsrail Başbakanı’nın Mart ayında yapılacak genel seçimlerdeki rakibi Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’la da görüştü.

Başkan Trump tarafından uzun süredir sır gibi saklanan barış planının açıklanacağı sunum için Washington’a davet edilmediklerini belirten Filistinliler ise kendilerinin dahil olmadığı bir planın başarılı olmayacağını söylüyor.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye planı reddettiklerini ve uluslararası toplumdan da buna ortak olmamasını istediklerini kaydetti. Filistin yönetimi Başbakanı, planın uluslararası kanunlarla ve Filistinliler’in haklarıyla çeliştiğini kaydetti. İştiyye ‘‘Bu plan Filistinliler’in davasını sona erdirmekten başka bir şey için yapılmamış’’ ifadelerini kullandı.

Filistinliler, Trump yönetimiyle anlaşma yapmayı reddediyor. Nedeni Trump’ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımak gibi İsrail yanlısı politikaları.

Trump yönetiminin Temmuz ayında açıkladığı 50 milyar dolarlık ekonomik canlanma planı da İsrail işgaline değinmediği için Filistinliler tarafından kabul edilmemişti.

Beyaz Saray hem Netanyahu hem de rakibi Gantz ile görüşmenin sürece ivme kazandırmasını umuyor.

Trump’ın Ortadoğu planı danışmanlarından Jared Kushner, Avi Berkowitz ve hükümetteki görevinden geçen sonbaharda ayrılan Jason Greenblatt’ın üç yıllık çabası sonunda ortaya çıktı.

50 sayfalık planın iki taraf arasında ayrılığa neden olan Kudüs’ün statüsü gibi bir dizi sorunlu konuyu ele alması bekleniyor.

Başkan Trump hakkında Senato’da görevi kötüye kullanmak ve Kongre’nin soruşturmasına engel olmak suçlamalarıyla yapılan yargılamayla aynı günlere rastlayan planın taraflar arasında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıklara çözüm olup-olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.