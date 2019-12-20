Trump’ın rakibi canlı yayında verdi veriştirdi: Sadece İsrail yetmez!

ABD’nin Los Angeles kentinde PBS kanalı ile Politico haber sitesi ortaklığında düzenlenen canlı yayında 7 Demokrat başkan aday adayı karşı karşıya geldi.

Programa eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, girişimci Andrew Yang, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve milyarder iş adamı Tom Steyer katıldı.

Hayli tartışmalı geçen canlı yayında başta ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil süreci olmak üzere iç ve dış politika ile ilgili birçok konuda aday adayları görüşlerini dile getirdi.

‘SORUNLARI ÇÖZMEZ’

Sputnik’in aktardığı habere göre ABD’nin İsrail ile ilişkilerinin tartışıldığı bölümde ülkesinin İsrail-Filistin politikalarını eleştiren Sanders, sadece İsrail’e yönelik tek taraflı bir yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini belirtti.

İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu savunan Sanders, “Fakat ABD politikası açısından sadece İsrail destekçisi olmamız yetmez, aynı zamanda Filistin destekçisi de olmamız lazım” ifadesini kullandı.

Sanders ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim birimleri inşa etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bu ülkeye yardımlarını şarta bağlamayı düşünmesi gerektiğini ifade etti. Sanders’ın bu görüşüne Warren ile Buttigieg de destek verdi.

TRUMP’IN AZİL KARARINA DESTEK

Tartışmanın iç politikayla ilgili bölümlerinde Trump’ın azline yönelik konular kapsamlı olarak tartışılırken, Demokrat aday adayları Trump’ın azledilmeyi hak ettiği görüşünü savundu.

Trump’ın Senato’da tarafsız bir şekilde yargılanması gerektiğini dile getiren aday adaylarının her biri, 2020’deki seçimlerde Trump’ı yenebilecek güçte olduklarını söyledi.