‘Trump’ın Rusya danışmanlarından Peek görevden alındı’

Axios’un haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü Andrew Peek, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden alındı. Haberde Peek’in güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğu belirtildi ancak soruşturmayla ilgili detaylara yer verilmedi.

‘Cuma günü Beyaz Saray’dan ayrıldı’

Bu arada Bloomberg, Peek’in cuma günü istifa ederek Beyaz Saray’dan ayrıldığını yazdı.

Beyaz Saray ve Peek, basında yer alan haberler hakkında açıklama yapmayı reddetti.

Peek, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü görevine üç ay önce gelmişti. Peek’in önümüzdeki hafta Dünya Ekonomik Forumu için Donald Trump’la birlikte Davos’a gitmesi bekleniyordu.