Trump’ın Senato Yargılanmasını Başlatacak Adım Atılıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’a yönelik azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesinin stratejisini ve zamanlamasını görüşmek üzere Salı günü Meclis’teki Demokratlar’la bir araya geldi.

Toplantının ardından Kongre üyeleri azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesi kararnamesinin Çarşamba günü Temsilciler Meclisi tarafından oylanacağını belirtti.

Pelosi toplantıda ayrıca Senato’daki yargılamada Temsilciler Meclisi’ni temsil edecek Kongre üyelerinin belirlenerek isimlerinin de kararnamede yer alacağını kaydetti.

Azil maddeleri Temsilciler Meclisi tarafından Aralık ayında onaylanmış, ancak bu zamana kadar Senato’ya gönderilmemiş, bu nedenle de Senato’daki yargılama başlamamıştı.

Pelosi azil maddelerinin gönderilmesini geciktirmişti

Pelosi, azil maddelerini göndermeyi geciktirmesinin nedeninin ABD halkını Senato’daki yargılamaya tanıkların çağırılmasının önemine ikna etmek olduğunu belirtmişti.

Trump yönetimi bazı mevcut ve eski yetkililerin Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasında tanıklık etmesine engel olmuştu.

Demokratlar şimdi bu isimlerin Senato’daki yargılamada ifade vermelerini istiyor.

Senato Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell yargılamanın nasıl yürütüleceğiyle ilgili son sözü henüz söylemedi, ancak şimdilik yeni tanıkların dinlenmesine ve belgelerin sunulmasına yeşil ışık yakılmadı. McConnel hızlı bir yargılamayla Başkan’ı aklamayı umduğu sinyalini veriyor.

Kongre ‘Martin Luther King Günü’ olan Pazartesi’den itibaren çalışmalarına bir hafta ara verecek. Başkan Donald Trump ise bu sırada Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’nda olacak. Trump 2018’de katıldığı Davos’taki zirveye geçen yıl ise katılmamıştı.

Başkan Trump tam teşekküllü bir yargılamanın Demokratlar’ın azil hamlesini meşru kılacağı görüşünde. Ancak birçok Cumhuriyetçi Senatör, suçlamaların doğrudan reddedilmesine sıcak bakmadıklarının işaretini veriyor.

Suçlamaların doğrudan reddedilmesine sıcak bakılmıyor

Cumhuriyetçi Senato üyeleri Pazartesi günü azil yargılamasına Başkan’a yönelik suçlamaların doğrudan reddedilmesiyle başlamayacaklarını bildirdi.

Trump ise Pazar günü yazdığı Twitter mesajında tam kapsamlı bir yargılamanın Demokratlar’a hak etmedikleri meşruiyeti sağlayacağını söylemiş ve suçlamaların yargılama yapılmadan reddedilmesine destek vermişti.

Ancak aralarında Roy Blunt ve Mitt Romney gibi isimlerin de bulunduğu birçok Cumhuriyetçi Senatör suçlamaların doğrudan reddedilmesine destek vermiyor.

Demokratlar’ın kendi tarafına çekmeyi umduğu az sayıdaki Cumhuriyetçi Senatör’den biri olan Susan Collins ise kendisi ve küçük bir grubun tanıkların dinlenebileceği ve kendilerine sorular sorulmasına izin verilecek bir oylamanın dahil olacağı yargılama formatını tartıştıklarını bildirdi.

Trump ne ile suçlanıyor?

Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ı görevi kötüye kullanmak ve Kongre’yi engellemekle suçluyor. Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde kendi siyasi çıkarı için 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istediği ve ABD’nin Ukrayna‘ya yapmayı planladığı askeri yardımı buna bağladığı iddia ediliyor. Trump ise suçlamaları reddediyor.

Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato’da Başkan Trump’ın aklanması bekleniyor. Başkan’ın resmen suçlu bulunması ve görevden alınması için 100 üyeli Senato’nun üçte iki’lik çoğunluğu gerekiyor.