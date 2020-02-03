Trump’ın Senato’da Aklanmasına Bir Adım Daha Yaklaşıldı

Amerika tarihinde üçüncü kez Senato’da yargılanan başkan olan Donald Trump’ın azledilmemesi için yapılacak oylamaya bir adım daha yaklaşıldı.

Pazartesi günü Senato’da devam eden oturumda, iddia makamı konumundaki Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden oluşan heyet ve Başkan’ın savunma ekibi kapanış konuşmalarını yaptı.

Savcı konumundaki heyetin başkanı Demokrat Partili Kongre üyesi Adam Schiff, Trump’ın azil yargılamasında aklandığı takdirde görevi suistimal etmeye çalışacağını, suçlu bulunduğu halde görevden alınmazsa, bu kez seçimlere hile karıştırmaya çalışacağını iddia etti. Schiff, “değişmeyecek ve bunu biliyorsunuz” dedi.

Trump’ın savunma ekibinden avukat Jay Sekulow azil yargılamasının ABD tarihinde yaşanan taraflı ilk duruşma olduğunu ve sonuncu olmasını umduğunu söylerken, diğer avukat Pat Cipollone de kapanış konuşmasında Trump’ın kaderine Amerikalı seçmenlerin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu mahkeme konumundaki Senato yargılamasında geçen Cuma yapılan oylamada tanıkların dinlenme talebinin reddedilmesi, Trump’ın Senato’da aklanma ihtimalini arttırarak süreci hızlandırmıştı.

Kapanış konuşmalarının sona ermesinin ardından Salı günü boyunca senatörlerin söz alarak konuşma yapması bekleniyor. Senatörler Çarşamba gününe kadar kürsüde söz alarak konuşma yapabilecek.

Çarşamba günü yapılacak karar oylamasında Başkan Donald Trump’ın aklanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Zira Başkan’ın azledilebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Ancak Senato’daki 53 Cumhuriyetçi’den hiçbiri Başkan’ın suçlanması yönünde oy kullanacağını söylemedi.

Cumhuriyetçiler’in birçoğuna göre Trump’ın yaptığı uygunsuzdu, ancak azil gerektiren bir suç değildi. Başkan’a göreyse yargılama, Demokratlar’ın 2020 seçim kampanyasını baltalama yöntemiydi.

Sonucu önceden tahmin edilen bu yargılamada Çarşamba günü yapılacak karar oylamasınınsa heyecan yaratmaması bekleniyor.

Başkan’ın aklanmasının ardından da Senato’daki yargılamanın başkanın yetkileri ve Kongre’nin başkandan hesap sorma yetkisi boyutuyla tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Beyaz Saray, Kongre’deki soruşturmayla işbirliği yapmayı reddetmiş, tanıkların dinlenmesine engel olmuş ve bazı belgeleri paylaşmayı da reddetmişti.

Başkan Trump Salı gecesi Kongre’nin her iki kanadına hitaben yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yapacak.

Cumhuriyetçiler, Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasını gündemi sıfırdan belirlemesi amacıyla kullanabilmesi için nihai oylamanın haftasonunda yapılması yönünde baskı yapmıştı. Ancak Cuma günü buna itiraz edildi ve oylamanın Çarşamba günü yapılması kararı değişmedi.

Trump, Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den Demokrat Partili siyasi rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istemekle ve bunu Ukrayna’ya yapılacak askeri yardıma bağlamakla suçlanıyor. Trump yardımı bir süreliğine askıya almış, ancak Kongre’den gelen baskıyla daha sonra yardım yapılmıştı.