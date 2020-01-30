Trump’ın Yargılandığı Azil Davasında Son Dönemece Giriliyor

Başkan Donald Trump’ın Senato’da devam eden azil yargılamasında sona yaklaşılıyor. Demokratların tanık dinlenmesi çabaları sonuç vermezse duruşmalar bu hafta sonuna kadar tamamlanabilir.

Senato’da Çarşamba günü yapılan oturumda senatörlerin soru cevap mesaisi vardı. Hem Başkan Trump’ın savunma ekibi hem de savcı konumundaki Temsilciler Meclisi üyeleri senatörlerin sorularını yanıtlatı. Toplam 16 saat olarak planlanan bu mesai Perşembe günü de devam edecek. Senatörler sorularını yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’a iletiyor. Yargıç Roberts soruları Senato’da yüksek sesle okuyacak.

Soru-cevap kısmı sona erdikten sonra savunma ve iddia makamına kapanış argümanlarını sunmak için 4’er saat verilecek. Soru-cevap mesaisi Perşembe günü erken biterse, bu aşamaya Cuma gününe kalmadan geçilebilir.

Gidişatı tanıkların dinlenmesine ilişkin oylamanın sonucu belirleyecek

Senatörlerin sorgusu ve tarafların kapanış sunumlarının ardından tanık dinlenip dinlenilmemesi konusu görüşülecek. Daha sonra da Cuma günü oylamanın yapılması bekleniyor. Demokratların tanık dinlenmesi için en az dört Cumhuriyetçi senatörü ikna etmesi gerekiyor. Oylamada evet ve hayır oylarının eşit çıkması halinde, önerge geçersiz olacak.

Senato’daki oylamada tanıkların dinlenmesi kararı çıkarsa, bu kez de senatörlerin hangi tanıkları çaüırmak istediğine ve hangi belgelere erişim talep ettiklerine ilişkin ayrı bir oylama yapılacak. Senato’nun tanıkların dinlenmesi için celp çıkarması halinde, söz konusu tanıkların kamuya açık oturum yapılmasına karar verilmeden önce ön ifadeleri alınacak. Senato’nun tanıkların dinlenmesi konusunda celp çıkarmaması halinde ise, yargılamanın bu hafta muhtemelen Cuma günü sona ermesi bekleniyor. Celp çıkarılması halinde ise yargılamanın Başkan Trump 4 Şubat günü Kongre’de “Birliğin Durumu” konuşmasını yaparken devam etmesi olası.

Tanıklar arasında kilit isim John Bolton

Demokratların tanık olarak dinlenilmesini istediği isim Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton.

Bolton’un henüz piayasaya çıkmayan ancak taslağı basına sızan kitabından Demokratların Trump’ın görevi suistimal ettiği iddialarını destekler nitelikte ifadeler yer alıyor.

Senato oylamasında tanık dinlenmesi konusunda salt çoğunluğa ulaşılamazsa, son aşama olan azil oylamasına geçilecek. Trump’a yöneltilen iki suçlamanın her biri için ayrı oylama yapılacak. Trump’ın görevden alınabilmesi için 100 sandalyeli Senato’nun 3’te ikisinin aleyhte oy kullanması gerekiyor. Bu da Cumhuriyetçi senatörlerden en az 20’sinin Demokratlarla aynı çizgide oy vermesi anlamına geliyor. Bu nedenle Senato yargılamasından azil kararı çıkması çok zor bir ihtimal olarak görülüyor.