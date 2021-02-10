Trump’la ilişki ifşaatında bulunan porno yıldızı, sus payı ödeyen avukatla gıybet yaptı: Hayatımın en berbat 90 saniyesi

ABD’de 3 Kasım 2020 seçimlerini kaybederek 20 Ocak 2021’de koltuğu devreden 45. Başkan Donald Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiği, 2016 seçim kampanyasında da susması için para ödediği iddiası uzun süre meşgul ettiği gündeme yeniden dönüş yaptı.

4 yıl önce porno yıldızına ödeme yaptığını itiraf etmiş bulunan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, köprülerin altından çok sular aktıktan sonra, Stormy Daniels ile bu kez podcast yayında buluştu. Daniels’ın Trump başkan seçildiğinde anlaşmayı bozarak skandalı ifşa etmesi üzerine karşı karşıya gelen iki eski düşman, artık Cohen de Trump mağduru olduğundan, yayında karşılıklı dertleşti.

Daniels’a 130 bin dolarlık sus payı ödemesi dahil Trump’la bağlantılı yolsuzluk suçlamalarından Aralık 2018’de 3 yıl hapse mahkum edilen eski avukat, pandemi sırasında federal cezaevinden ev hapsine gönderilmişti.

Eylülden beri düzenli olarak evinden ‘Mea Culpa’ adında podcast yayını yapan Cohen, son bölümde konuk ettiği Daniels’la 1.5 saat sohbet etti.

Daniels’a “Seni gereksiz acıya soktuğumu biliyorum. Bunun için gerçekten özür dilerim” diyerek başladığı sohbeti “Her ikimizin de hikayesi sonsuza kadar Donald Trump’la, ama aynı zamanda birbirimizle de bağlantılı olacak. Bana ikinci bir şans verdiğin için teşekkür ederim. Bunu gerçekten takdir ediyorum” diye kapattı.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan porno yıldızı, medyaya anlattığı ve 2018’de yayımladığı kitapta ayrıntılı aktardığı Trump’la cinsel ilişki iddiası için “Hayatımın en berbat 90 saniyesiydi, çünkü kendimden nefret etmeme yol açtı” dedi.

O sırada kendini fiziksel tehdit altında hissetmediğini, Trump’la cinsel ilişkiye girmeyi beklemediğini, ama bir noktada odadan nasıl kaçabileceğini düşünmeye başladığını, içinden “Kesinlikle ondan hızlı koşarım” diye geçirdiğini aktaran porno yıldızı, yıllarca bu konu hakkında konuşmadığını, ama eski Fox News yöneticisi Roger Ailes ile görüşmeye giden kadınların uğradıkları cinsel tacizi anlattığı ‘Bombshell’ filmini izlediğinde içinde bastırdıklarının tekrar su yüzüne çıktığını anlattı.

Skandal sayesinde sadece ABD değil, aynı zaman dünya çapında ünlenen, bunun üzerine Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden muhteşem yap’ sloganına atıfla ‘Amerika’yı yeniden azgın yap’ adını verdiği bir turneyle tüm ülkeyi dolaşan ve kitabı çok satanlar arasına giren Daniels, sohbette Trump’la tutuştuğu yargı düellosu ve kendisine kızgın Trump destekçileri yüzünden başının dertte olduğuna dikkat çekti.

Trump yüzünden gözaltına alınan ve tazminat ödemek zorunda kalan oyuncu-dansçı, skandalın getirdiği şöhret sayesinde para kazandığını ve bol bol gezdiğini, ama aslında Trump’ı suçlamasından önceki hayatına geri dönmek istediğini belirterek şöyle konuştu:

“Elimde sihirli değnek olsaydı ve tüm bunlar yaşanmadan önceki hale geri dönmek mümkün olsaydı, bunu kesinlikle yapardım.”

“Tüm bunlar yüzünden muhtemelen yalnız öleceğim. Porno yıldızı olmak zaten yeterince zordu, üstüne bir de bu, kim benle çıkar” diye yakınan Daniels, Trump’ı yalancılıkla suçladığı davayı Yüksek Mahkeme’ye kadar götürdüğüne, Trump artık başkan olmadığından görülmesini beklediği davanın yeni bir tartışma dalgası başlatacağına dikkat çekti.