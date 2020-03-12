Trump’tan AB’nin seyahat yasağı eleştirilerine yanıt: Hızlı hareket etmeliydik

Trump, dün koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa’dan ABD’ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu. Ancak Avrupa Birliği, ABD Başkanını ‘istişare yapmadan tek taraflı karar almakla’ suçlamıştı.
AB’nin bu eleştirilerine yanıt veren Trump, “Seyahat yasağını uygulamadan önce Avrupalı yetkililere danışamadım çünkü hızlı hareket etmeliydik” ifadelerini kullandı.
Trump, yasağın duruma bağlı olarak uzatılabileceğini veya kısaltılabileceğini de sözlerine ekledi.
Seyahat kısıtlamalarının ekonomi üzerinde ‘kesinlikle büyük bir etkisi olacağını’ belirten Trump, durumun kısa sürede düzelmesini umduğunu söyledi.