Trump’tan Ara Seçimlerde Cumhuriyetçiler’e Destek Sözü

Eski Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile görüştü. Seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamaya göre Trump, 2022 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için birlikte çalışma sözü verdi.

McCarthy’nin 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre binasına saldırmasında Trump’ın da sorumluluğu olduğunu söylemesi eski başkanın tepkisini çekmişti.

McCarthy daha sonra geri adım atarak Trump’ın saldırıyı kışkırttığını düşünmediğini söylemişti.

İki isim Trump’ın yaşadığı Florida’daki Mar-a-Lago golf kulübünde bir araya geldi.

Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin 13 Ocak’ta hakkındaki azil tasarısını kabul etmesinin ardından gelecek ay Senato’da yargılanacak. Demokratlar Trump’ı Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmayla isyana teşvik etmekle suçluyor. Trump 3 Kasım seçimlerinin ardından seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve Demokrat Joe Biden’ın zaferinin haksız olduğunu öne sürmüştü.

Danışmanları Trump’ın son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti’ye alternatif Vatansever Parti adında bir parti kurmayı planladığını belirtmişti. Bunun seçim sonuçlarına yansımasının Cumhuriyetçiler açısından olumsuz olacağı sanılıyor.

Ancak Trump’ın seçim kampanyası ekibi tarafından paylaşılan Trump-McCarthy toplantısıyla ilgili açıklama, eski başkanın en azından şimdilik yeni parti kurma fikrini bir kenara bıraktığını gösteriyor. Açıklamada iki ismin 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde kontrolu ele geçirmesine odaklandıkları belirtildi.

Açıklamada görüşmenin “çok iyi ve dostça” geçtiği de kaydedildi.

Cumhuriyetçiler Kasım ayında yapılan seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde koltuk kazanarak Demokratlar’ın çoğunluğunu zayıflatmıştı. Şu anda Meclis’te 221 Demokrat ve 211 Cumhuriyetçi temsilci yer alıyor.

McCarthy de yaptığı açıklamada Trump’ın 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’yu alması için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti ve Demokratlar’ı artık sivil bir vatandaş olan Trump hakkında azil kararı almakla suçladı.

McCarthy, “Birleşik bir muhafazakar hareket vatandaşlarımızın bağını güçlendirecek ve ülkemizin temellerinin üzerine kurulduğu özgürlüklerimizi pekiştirecek” diye konuştu.