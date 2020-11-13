Trump’tan aşı açıklaması: Beklentileri aştı, dünya liderlerinden tebrikler aldım

ABD Başkanı ve başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Beyaz Saray’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda buunuyor.
Trump’ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Pfizer’in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım.
- Yönetimim aşının dağıtımını koordine edecek ve umuyorum ki (aşı) hızlı bir şekilde onay alacak.
- Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak başka aşılar da var ve bunlar rekor bir sürede dağıtılacak.
- Valinin (Andrew Cuomo) güvenmediği için reddettiği New York eyaleti dışında her yerde milyonlarca aşı dozu üretilecek.
- Koronavirüs salgını karşısında iyi bir iş çıkardık ve yönetimim ölümlerin büyük ölçüde azaltılmasında önemli bir rol oynadı.
- Yönetimim hiçbir koşulda kapanmaya gitmeyecek.
- ABD ekonomisinin performansı kapanma nedeniyle geriledi, ancak bir iyileşme kaydettik ve kapanmaya bir daha izin vermeyeceğim.
Ayrıntılar geliyor…
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