Trump’tan ‘azil soruşturması’ tepkisi!

Florida’nın Palm Beach bölgesindeki yerleşkesinde tatil yapan ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında görevli ABD askerleri ile Noel dolayısıyla video konferans görüşmesi yaptı.

Askerlerin “muhteşem iş çıkardıklarını” vurgulayan Trump, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP’A KIM SORUSU

Trump’a, Kuzey Kore Lideri Kim’in “ABD’ye vereceğimiz Noel hediyesi Washington’ın eylemlerine bağlı” sözleri hatırlatılarak, bu ülkenin uzun menzilli bir füze denemesi yapması durumunda nasıl hareket edeceği soruldu.

“KIM’DEN GÜZEL BİR HEDİYE ALABİLİRİM”

Trump, “Belki de bana gönderecekleri hediye, uzun menzilli füze değil de güzel bir vazodur. Kim’den güzel bir hediye alabilirim. Bilemezsiniz, hiçbir zaman bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK YAPIYOR”

Hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanmasına rağmen hala Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gönderilmemiş olmasını da eleştiren Trump, “Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu ülkeye çok büyük bir kötülük yapıyor.” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül’de “ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle Trump’a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım’da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü “Görevini kötüye kullanmak” ve “Kongrenin işleyişini engellemek” başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato’ya gönderilmemişti. AA