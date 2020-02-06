Trump’tan Beyaz Saray’da ‘Zafer Kutlaması’

Başkan Donald Trump, Senato’da hakkındaki azil suçlamalarından aklanmasının ardından Beyaz Saray’da ‘’zafer’’ konuşması yaptı. Trump açıklamalarında, bu süreçte kendisini destekleyen isimlere tek tek övgüler sıralarken, başta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff olmak üzere azil soruşturmasının arkasındaki kişilereyse sert sözlerle yüklendi.

Beyaz Saray’da Kongre ve yönetim içerisindeki en yakın destekçileriyle dolu olan salonda kamera karşısına geçen Trump, hakkındaki azil sürecini ‘’utanç verici’’ olarak niteledi ve ‘’çok büyük adaletsizliklere’’ maruz kaldıklarından yakındı.

Trump, azil süreci hakkında, ‘’Şeytancaydı, yolsuzdu. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemeli. Hepimiz çok kötü bir süreçten geçtik, adaletsizce. Yanlış hiçbir şey yapmadık’’ ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri salonda sık sık alkışlarla kesildi. Salonda izleyici olarak Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Chuck Grassley, Adalet Bakanı William Barr ve Maliye Bakanı Steve Mnuchin dahil bazı kabine üyeleri ve Temsilciler Meclisi’nden Jim Jordan, Devin Nunes ve Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy dahil kalabalık bir destekçi grubu vardı.

Trump basın toplantısı sırasında Washington Post’un ‘’Trump Aklandı’’ manşetini gösterdi, ‘’(Azil kelimesi) Bana göre çok kötü bir kelime. Şimdi şu harika kelimeye sahibiz, hiç bu kadar güzel kulağa hitap edebileceğini düşünmemiştim: ‘tam aklanma’’’ dedi.

Salonda bulunan kişilerin çoğunu başta Senatör McConnell olmak üzere tek tek selamlayan ve öven Trump, özellikle Pelosi ve Schiff’e sert yüklendi; ‘’Çok kötü, korkunç insanlar. Pelosi dua ediyor olabilir ama ters taraf için dua ediyor. Dua ettiğinden bile şüpheliyim’’ diye konuştu. Başkanlığının ilk aylarında görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey’ye de yüklenen Trump, ‘’Comey’yi kovmasaydım belki de şimdi burada olamazdım’’ ifadesini kullandı.

Trump’ın eleştirlerinden, Senato’daki oylamada Trump’ın suçlu bulunması yönünde oy kullanarak partisinin çizgisi dışına çıkan tek Cumhuriyetçi senatör olan Mitt Romney de nasibini aldı. Trump, ‘’Romney’nin daha önce dindarlığını destek olarak kullandığını görmedim ama başarısız olduğu bir başkan adaylığı süreci geçirdi. Başarısız olduğunuzda bazı şeyler olabiliyor’’ diye konuştu.

Cumhuriyetçi Parti’nin hiç bu kadar birlik içerisinde olmadığını ve aklanmanın getirdiği ivmeyle Kasım’da yeniden seçileceğini savunan Trump, ucuz sebeplerle azil benzeri yeni girişimlerin daha olabileceği tahminini dile getirerek, ‘’Bunları muhtemelen yeniden yaşayabiliriz çünkü bu insanlar tamamen çıldırmış vaziyette’’ dedi. Böyle bir girişim olması halinde galip çıkanın tekrar kendisi olacağını savundu.

Rusya soruşturmasından başlayarak tüm olanları bir “saçmalık olarak niteleyen Trump, ‘’Benim başıma gelenleri başka bir başkan kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bu yaşananlar başka hiçbir başkanın başına gelmemeli’’ ifadesini kullandı.

Trump, Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturmasının açılmasına yol açan Ukrayna lideriyle tartışmalı telefon görüşmesinin de ‘’kusursuz ve tamamen uygun’’ bir görüşe olduğu yönündeki duruşunu yineledi, ”ülkemizin başına bir daha böyle şeylerin gelmesine izin veremeyiz” mesajını verdi.