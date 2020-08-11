Trump’tan Bolton’un Putin ve Amerikan istihbaratı ile ilgili sözlerine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un, ‘kendisinin Rusya lideri Vladimir Putin’e ABD istihbaratındaki çoğu kişiden daha çok saygı duyduğu ve güvendiği’ açıklamasına Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Trump, “Hükümette karşılaştığım en aptal insanlardan biri John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e saygı duyduğumu ve hatta istihbarat teşkilatlarımızdaki çalışanlardan daha çok güvendiğimi sık sık belirtiyor. Bu elbette ki doğru değil, ancak sizin de ABD istihbarat olduğu iddia edilen şeyden tanıştığınız insanlar şimdi sahtekâr oldukları ortaya çıkan kirli polisler olsa belki benim isteksizliğimi anlardınız” ifadelerini kullandı.

John Bolton, one of the dumbest people I’ve met in government and sadly, I’ve met plenty, states often that I respected, and even trusted, Vladimir Putin of Russia more than those in our Intelligence Agencies. While of course that is not true, if the first people you met from…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2020

Geçen ay Bolton, Trump’ın Rusya ile ilgili istihbarat raporları aldığı zaman öfkelendiğini anlatmış, aynı zamanda eski patronunun Putin hakkında olumsuz herhangi bir şey duymak istemediğini iddia eden diğer eski bürokratlara katıldığını ifade etmişti.

Bolton, Beyaz Saray’da 17 ay çalıştıktan sonra geçen eylülde ayrılmıştı. O dönem istifa kararını kendisinin aldığını söylemişti, ancak eski patronu Trump, Bolton’ın işine son verildiğinde ısrarcıydı.