Trump’tan Çiftçiler İçin 19 Milyar Dolarlık Yardım Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınından etkilenen çiftçiler için 19 milyar dolarlık yardım planını açıkladı. Trump, yardım paketinin çiftçilere doğrudan ödeme ve ürünlerinin toptan alımını içerdiğini söyledi.

Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü üyeleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Trump, çiftçilere yardım programının 16 milyar dolarlık bölümünü doğrudan ödemelerin oluşturacağını kaydetti. Trump ‘’Bu insanlar harikalar, harika Amerikalılar, asla şikayet etmiyorlar, sadece ne yapmaları gerekiyorsa onu yapıyorlar’’ dedi.

Trump 3 milyar dolarlık toplu alımları tarım, et, süt ve diğer ürünlerinin kapsayacağını belirtti. Toplu alımlar daha sonra gıda bankalarına dağıtılacak.

Trump küçük işletmelerin desteklenmesi için sunulacak yeni Kongre paketinde hastanelere mali yardımın da eklenmesinden yana olduğunu söyledi. Trump, çalışanların maaşından kesilen bordro vergisinin alınmamasının ülke için muazzam bir teşvik olacağını da dile getirdi.

Eyaletlere gelecek iki hafta içinde Corona virüsü testi için gereken 5 milyon 500 bin pamuklu çubuğun da gönderileceğini kaydeden Trump, ülkenin test kapasitesiyle ilgili medyada yalan haberler çıktığını da savundu.

”ABD’de Corona virüsünden toplam can kaybının muhtemelen 60 ila 65 bin olmasını bekliyoruz’’ diyen Trump, artışın durmuş göründüğünü söyledi. Trump, kişilerin kendilerine uygulayabileceği Corona virüsü için tükürük testinin yakında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Aşı geliştirme çabalarının da çok iyi ilerlediğini belirten Trump, ‘’Tünelin ucundaki ışığın parıldadığını görmeye çok çok yakınız’’ diye konuştu.

Toplantının soru-cevap bölümünde Trump’ın bugün Twitter hesabından, karantinanın kaldırılması için gösterilerin düzenlendiği ve valileri Demokrat olan üç eyalet için paylaştığı ‘’ÖZGÜRLEŞTİR’’ mesajları da soruldu.

Trump, büyük harflerle paylaştığı ‘’Minnesota’yı özgürleştir! Michigan’ı özgürleştir! Virginia’yı özgürleştir!’’ mesajlarıyla ilgili, ”Bazı eyaletler ‘evde kal’ emirlerini uygulamada gereğinden fazla katılar” yanıtını verdi.

Trump Çin’deki can kaybı sayılarıyla ilgili şüphelerini yineledi ve ”Dünyada Corona virüsünden en fazla can kaybı Çin’de olmalı’’ dedi. Trump, yeni tip Corona virüsünün Wuhan’da bir laboratuvardan yanlışlıkla yayıldığı iddiaları hakkındaysa ‘’Akla yatkın’’ yorumunu yaptı ve Çin’den memnun olmadığını yineledi.