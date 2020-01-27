Trump’tan Çin’e yardım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yönetiminin Çin ve Devlet Başkanı Şi Cinping’e insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüse karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD topraklarında bildirilen vakaların çok az olduğunu söylemesine rağmen, bunların sıkı bir gözetim altında olduklarını vurgulayan Trump, “Virüs konusunda Çin ile çok yakın iletişim içerisindeyiz” dedi.

Wall Street Borsası çöktü

Öte yandan Wall Street ise Çin’den yayılan korona virüsü krizi karşısında duramadı.

ABD hisse senetlerinin zayıf rakiplerine karşı aylarca süren dayanıklılığının sona ererken, 27 Ocak’ta üst üste iki seansta ekim ayından bu yana en büyük günlük kayıp yaşandı.

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık’ta Çin’in Vuhan kentinde tespit edildi. ‘Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler’ platformu, koronavirüs salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybının 82’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 844’e yükseldiğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi’nde 2, Tayvan’da 5, Tayland’da 8, Güney Kore’de 4, Japonya’da 4, ABD’de 5, Vietnam’da 2, Singapur’da 4, Fransa’da 3, Malezya’da 4, Kanada’da 2, Avustralya’da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka’da da birer vaka tespit edildi.