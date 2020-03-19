Trump’tan ‘Corona İçin Anti-Viral İlaçları Hızla Onaylayın’ Talimatı

Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilene kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) virüse karşı tedavi geliştirme sürecini hızlandırmalarını istedi. Başkan Trump FDA’den geçerliliğini artık yitirmiş kuralları ve bürokratik engelleri kaldırmaları talimatını verdiğini belirtti.

Trump Başkan Yardımcısı Mike Pence’in liderliğinde oluşturulan Corona Virüsü Görev Gücü’nün günlük basın brifingi sırasında açıklama yaptı. Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ederken daha önce başka hastalıklar için kullanılmış olan ilaçların Corona tedavisinde kullanılabileceğini söyledi.

Başka virüsler için geliştirilen ilaçların Corona’ya karşı kullanılması gündemde

Başkan Trump’ın söz ettiği ilaçlar, Gilead Sciences adlı ilaç şirketinin geliştirdiği ve şu anda en az beş farklı deney aşamasında olan antiviral ilaç Remdesivir, jenerik sıtma ilacı Hidroksiklorokuin. Basın toplantısında “Her engeli kaldırmak zorundayız” diyen Trump, FDA’den Corona virüsünün yol açtığı hastalığın tedavisinde bu ilaçların etkili olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaları ve onay sürecini hızlandırmalarını istedi.

Trump söz konusu ilaçlar için “Oyunun kurallarını değiştirebilir, değiştirmeyebilir de” dedi ancak başka hastalıklar için geliştirilmiş olan ilaçların Corona virüsüne karşı geliştirilecek yeni ilaçlara kıyasla daha az riskli olabileceğini savundu.

Beyaz Saray’daki basın toplantısına katılan FDA Komiseri Stephan Hahn da, ekip olarak bütün olasılıkları hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini, kısa vadede başka göstergeler için onaylanmış olan ilaçlara bakacaklarını belirtti. Doktor Stephan Hahn, Corona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığına yakalanan ancak daha sonra iyileşen hastaların kanından alınan antikorların insanlara “plazma transfüzyonu” ile aktarılarak bireyin Corona virüsüne karşı bağışıklık geliştirmesinin sağlanabileceğini kaydetti. Stephen Hahn, Klorokuin (Hidroksiklorokuin) adlı ilacın şu anda piyasada olduğunu söyledi ancak yetkililerin ilacın etkisi ve güvenli olup olmadığı konusunda bilgi edinmek üzere resmi bir araştırma istediğini de ifade etti.

Reuters: “Trump’ın söz ettiği ilaçların stokları yetersiz”

Ancak Reuters’ın bağımsız eczaneler ve Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Birliği ile görüşerek hazırladığı özel haberine göre, sıtma için geliştirilen Corona virüsüne karşı da bir ölçüde etkili olduğu gözlenen ilacın stokları talep çok yükseldiği için yetersiz.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in listesinden bağımsız olarak sayıları yetersiz olan ilaçların listesini tutan Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Birliği jenerik sıtma ilacı olan Hidroksiklorokuin’i sayısı yetersiz olan ilaçlar listesine eklemeyi planlıyor. FDA’den bu ilaçların piyasadaki sayılarına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak jenerik sıtma ilacı şu an için FDA’in sayısı yetersiz olan ilaç listesinde yer almıyor.

Trump’tan Çin’e eleştiri: “Çok kolayca durdurulabilirdi”

Başkan Donald Trump basın toplantısında Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin’i de eleştirdi. Trump Corona virüsü için, “Durdurulabilirdi. Çok kolay bir şekilde durdurulabilirdi” dedi. Çinli yetkililerin gelişmeleri dünya kamuoyuyla virüsün tüm dünya çapında yayılmasını engelleyecek kadar erken aşamada paylaşmadığının altını çizdi. Trump’ın bu açıklamaları uluslararası basında Çinli araştırmacıların ilk vakalar üzerinde yaptıkları araştırmaların ve alınan numunelerin Çinli yetkililer tarafından imha edilmesinin istendiğine yönelik haberlerin yer almasının ardından geldi.

Corona virüsü salgını ABD’de istihdam piyasasını da etkilemeye başladı. Çalışma Bakanlığı Perşembe günü işsizlik geliri için başvuruda bulunan ABD’lilerin sayısının geçtiğimiz hafta 70 bin arttığını bildirdi. Kanada ve ABD sınırı da ticari faaliyet ve zorunlu seyahat dışında geçişlere kapatılmış durumda. Trump yönetimi bir yandan da ABD’lilere doğrudan nakit yardımı ve havayolu şirketleri gibi Corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlere kredi yardımını kapsayan bir başka ekonomik paket üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

ABD’de ilk Corona vakasının tespit edilmesinin üzerinden yaklaşık sekiz hafta geçmesine rağmen federal hükümet virüs testlerinin geniş çaplı olarak yapılması konusunda sorun yaşıyor. Laboratuvarlar testlerin yapılması için gereken malzemelerin yetersiz olduğunu bildiriyor. Beyaz Saray’ın Corona Görev Gücü ekibinde yer alan Doktor Deborah Birx laboratuvarlarda test edilmeyi bekleyen numunelerin olduğunu ve bu biriken numuneler önümüzdeki birkaç gün içinde eritildikçe teşhis konuşan kişi sayısının dramatik şekilde artış göstereceğini belirtti.