Trump’tan Corona’yla Mücadele İçin “Çok Özel” Paket Sözü

ABD’de Corona virüsünün ülke ekonomisine vurduğu darbenin etkilerini azaltmak için atılan adımlar kapsamında Senato’da bir trilyon dolarlık ekonomik destek paketi görüşülürken Trump, “çok özel” bir paket olduğunu söyledi.

Amerika Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Corona’yla Mücadele Görev Gücü’nün günlük basın toplantısı için Cumartesi günü de kameralar karşısındaydı. ABD Başkanı Corona’yı bir kez da “Çinli virüs” olarak niteledi ve “Çin keşke bize daha önce söyleseydi” dedi.

Trump, “görünmez korkunç bir düşmandan koruyoruz ülkemizi, evinizde kalın ve hayat kurtarın. Çok uzak olmayan bir gelecekte zafer kutluyor olacağız” diye konuştu.

“Amerikalıların ekonomik anlamda rahatlaması için çok kapsamlı adımlar atıyoruz” diyen ABD Başkanı, salgınla mücadele kapsamında büyük bir yardım paketinin Kongre’ye gönderileceğini söyledi. Trump, “acil yardım paketi iki trilyon dolar olabilir” dedi.

Başkan Trump böylesi büyük bir ekonomik canlandırma paketiyle ilgili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi liderlerle görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtlamadı. Ancak ekibinin “çok özel” bir paket üzerinde çalıştığını söyledi.

Öte yandan Hastalıkları Kontrol Merkezi (CDC) Başkanı Antony Fauci belirtisi olmayanların test yaptırmamasını istedi. Bunun kaynakların gereksiz kullanımının önüne geçeceğini vurguladı. Toplantıda, tıbbi malzeme sıkıntısının önüne geçmek için acil olmayan tüm ameliyat ve prosedürlerin iptal edilmesi de istendi.

Mike Pence ve eşine yapılan test negatif çıktı

Beyaz Saray Doktoru önermediği halde, eşim ve ben Corona testi yaptırıyorum bu öğleden sonra diye konuşan Pence ve eşinin test sonuçlarının negatif çıktığı sözcüsü tarafından akşam saatlerinde açıklandı. Mike Pence ofisinde bir çalışana Cuma akşamı Corona teşhisi konulmuştu.