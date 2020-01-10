Trump’tan eski düşmanına doğum günü tebriği

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Güney Koreli diplomat Chung Eui-Yong, Trump’un kendisine Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a iletmesi için bir doğum günü mesajı verdiğini ve kendisinin de mesajı ilettiğini belirtti. Yong, “Başkan Trump görüştüğümüz gün Kim Jong-un’un doğum günü olduğunu hatırladı ve benden doğum günü mesajını iletmemi istedi” dedi.

Eui-Yong, doğum günü mesajının içeriği hakkında bir bilgi vermezken Trump’ın dileğinin yazılı mı yoksa sözlü mü yapıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore liderinin doğum tarihinin 8 Ocak tarihinin olduğu düşünülmesine rağmen resmi olarak Kim Jong-un’un doğum tarihi bilinmiyor. ABD kaynaklarına göre ise Jong-un 1984 doğumlu ve bu yıl 36 yaşına girdi.