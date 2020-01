Trump’tan Hamaney’e yanıt: Laflarına çok dikkat et

ABD ve İran arasında büyükelçilik baskınıyla fitili ateşlenen, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla zirveye ulaşan, İran’ın ABD üslerini vurmasıyla da savaşın eşiğine gelinen gerilimde, taraflar söz düellosundan bir türlü vazgeçmiyor.

Dün 8 yıl sonra ilk kez cuma namazı kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney, hutbede birlik mesajı verse de, ABD’ye mesaj göndermekten de geri durmadı. ABD Başkanı Donald Trump için soytarı ifadesi kullanan Hamaney, füze saldırılarının ise İran’ın bir dünya gücünün suratına tokadı indirebildiğini gösterdiğini söyledi.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Ocak 2020