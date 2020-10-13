Trump’tan Hastalığının Ardından İlk Miting

Corona virüsüne yakalanmasının ardından kampanya etkinliklerinde bir süre görünmeyen Başkan Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlediği mitingle seçim kampanyasına geri döndü.

Sanford kentindeki havaalanında yapılan miting, Başkan’ın 2 Ekim’de Corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından ilk etkinliği oldu.

Trump sözlerine ‘‘Geri dönmek harika, dualarınızla güçlendim vedesteğinizden onur duydum. İşte buradayız! Birlikte bu ülkeyi daha önce hiç olmadığı kadar harika yapacağız’’ diyerek başladı.Corona virüsüyle ilgili özellikle tedavilerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, kendisine tedavisi sırasında verilen, deneme aşamasındaki Regeneron fimasına ait ikili antikor kokteylinden söz etti ve ‘‘Ekibime dedim ki; bana ne (tedavi) verdilerse onu alacağız ve hastanelere dağıtacağız. Herkes aynı şeye (tedaviye) ulaşacak’’ dedi.

Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ı miting boyunca sert sözlerle eleştirdi. Biden için ‘‘Bugün çok kötü bir gün geçirdi’’ diyen Trump, ‘‘Mitt Romney’nin adını unuttu, hangi eyalette olduğunu unuttu ve bugün ABD senatosu için yarışan gururlu bir Demokrat olduğunu söyledi’’ diye konuştu.

Trump, ‘‘Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Kim Jong Un, bunlar yüzde 100 uyanık. Ama bizim adaylarımızdan biri yüzde 100 değil, yüzde 80 değil yüzde 60 bile uyanık değil. Ülke olarak bunu kabul edemeyiz’’ dedi.

Biden’ın kazanması halinde ülkeyi “radikal solun yöneteceğini“ söyleyen Trump, ‘‘Onlar iktidar bağımlısı. Eğer kazanırlarsa Tanrı yardımcımız olsun çünkü ülkemiz bir daha asla eskisi gibi olmaz’’ dedi.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair yürütülen soruşturmaya ve azil sürecine atıfta bulunan Trump, ‘‘Cadı avına ve yaptıkları hilelere rağmen önceki yönetimlerin hepsinden daha iyi bir iş çıkardık. Üstelik onları kampanyamızı gizlice dinlerken yakaladık’’ diye konuştu.

Joe Biden ile yüz yüze geldiği tartışma programında moderatörün iktidarı barışçı şekilde devredip etmeyeceği şeklindeki sorusuna net yanıt vermeyen Trump, ‘‘Bizi dört yıl boyunca yerimizden etmeye çalıştılar ve şimdi soruyorlar, kaybetmeniz halinde barışçı şekilde iktidarı devredecek misiniz diye. Ama onları kampanyamızı gizlice dinlerken yakaladık, hepsinin icabına seçimlerden sonra bakacağız. Eğer merak ediyorsanız, Obama ve Biden olan her şeyi biliyordu’’ dedi.

‘‘Joe Biden ve Demokrat sosyalistler işlerinizi elinizden alacak, polis teşkilatlarınızı feshedecek, sınırlarınızı açacak, yabancı suçluları serbest bırakacak, silahlarınıza el koyacak, banliyölerinizi yok edecek’’ diyen Trump, ‘‘Amerika’yı komünist Küba ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar’’ diye konuştu.

Testleri negatif çıktı

Üç gece boyunca başkent yakınındaki WalterReed Askeri Hastanesi’nde tedavi gören Trump’ın arka arkaya yapılan Corona virüsü testlerinin negatif olduğu da bugün Beyaz Saray sözcüsü tarafından açıklandı.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ınkampanyasından da Biden’ın Corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı.

Son olarak Reuters/Ipsos tarafından düzenlenen bir anket seçimin sonucunda belirleyici olması beklenen kritik eyaletlerden Wisconsin ve Pennsylvania’da Biden’ı yedi puan önde gösteriyor. Her iki eyalette de 2016 yılında Trump zafer elde etmişti.

Seçimleri etkileyecek diğer önemli eyaletler arasında Michigan, Kuzey Carolina, Florida ve Arizona bulunuyor.

Başkan Donald Trump, uzun süre ABD’de 7 milyon 700 bin kişiye bulaşan ve 214 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsünün seçimlerin gündeminde ön sıralarda yer almasını önlemeye çalışmıştı. Ancak kendisinin hasta olması seçim gündeminin yine salgın eksenine kaymasına neden oldu.

Biden Ohio’daydı

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden da Pazartesi günü Ohio eyaletinin Toledo kentinde sendikalı otomobil işçileriyle görüştü.

Biden, eski Başkan Barack Obama ile birlikte otomobil sektörünü resesyon döneminden zarar görmeden çıkarmakla övünüyor.

Bu, Biden’ın Ohio’ya birkaç hafta içinde yaptığı ikinci seçim kampanyası ziyareti.

Trump Ohio’yu bundan 4 yıl önceki başkanlık seçimlerinde yüzde 8 puan farkla kazanmıştı. Uzmanlar Başkan’ın seçimlerden galip çıkabilmek için Ohio’yu da bir kez daha kazanmasının önem taşıyacağına dikkat çekiyor ve hiçbir Cumhuriyetçi Başkan’ın Ohio eyaletinde zafer elde etmeden seçimleri kazanmadığını hatırlatıyor.

Başkan Trump Salı günü Pennsylvania, ÇarşambaIowa ve Perşembe de Kuzey Carolina’da destek arayacak.

Florida için anketler Başkan Trump ve Demokrat aday Biden arasındaki farkın çok az olduğunu gösteriyor. Trump 2016’da Florida’yı yüzde 1,2 puan farkla kazanmıştı.