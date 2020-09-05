Trump’tan İddialara Yanıt: “Cadı Avının Devamı” 

Başkan Donald Trump’ın savaşta ölen Amerikan askerleri için “kaybedenler” dediği iddiası Beyaz Saray’daki basın toplantısında gündeme geldi. The Atlantic dergisinin haberi için “uydurma” diyen Trump, iddiaları seçimi etkileme çabası olarak niteledi.

The Atlantic dergisinin dört isimsiz kaynağa dayandırdığı haberde, Başkan Trump’ın Birinci Dünya Savaşı’nın bitiren ateşkes anlaşmasının 100. Yıldönümü vesilesiyle 2018’de yaptığı Fransa ziyareti sırasında, Avrupa topraklarında ölen ABD askerlerinin yattığı mezarlığı ziyaret etmek istemediği ve askerler için “kaybedenler” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Başkan Trump ise hava koşullarının helikopter uçuşuna uygun olmadığını ve ziyareti bu sebeple iptal ettiğini belirtmişti.

İddialar Beyaz Saray’daki basın toplantısının soru-cevap bölümünün sonlarında gündeme geldi. Haber için “uydurma” diyen ABD Başkanı, hakkında azil soruşturması başlatıldığı zaman gündeme gelen iddialara atıfta bulunarak, “Rusya meselesi, sahte dosya ve bunun gibi pek çok şey nasıl uydurmaysa bu da uydurma” dedi.

ABD Başkanı, The Atlantic dergisinde yer alan iddiaları Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme çabası olarak niteledi. “Seçim daha da yaklaştıkça bunun gibi alakasız pek çok şey duyacaksınız. Beni dergiden hiç arayan olmadı. Yorumunuz var mı diye soran olmadı” dedi.

“İddialar cadı avının devamı”

Başkan Trump gündeme getirilen son iddialar için, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve seçim kampanyası ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarına atıfta bulunarak, “İddialar cadı avının devamı. Seçim sonucunu etkilemeyi umuyorlar. Ama Amerikan halkı zekidir” ifadelerini kullandı.

The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump’ın eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin Afganistan savaşında 2010 yılında ölen 29 yaşındaki oğlunun mezarını birlikte ziyaret ederken Kelly’ye dönerek “Anlamıyorum. Ne çıkarları vardı ki? dediği iddia edilmiş, John Kelly’ninse haberle ilgili yorum yapmak istemediği belirtilmişti.

Bu iddialar da basın toplantısında gündeme geldi. ABD Başkanı eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yi sert sözlerle hedef aldı. “John Kelly başarılı değildi. Uyumlu değildi. Çok bitkindi. Son aylarında artık işini bile yapamıyordu. Güçlü biriydi ama burası farklı bir dünya. Ben de kendisine gitmesi gerektiğini ve bana istifa mektubunu vermesi gerektiğini söyledim. (İddiaları ortaya atan) o mu bilmiyorum. Ama John Kelly bu işin getirdiği baskıyı kaldıramıyordu” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Fransa ziyareti sırasında mezarlık ziyaretini iptal etmelerinin sebebinin hava koşulları olduğunu bir kez daha yineledi. Havanın helikopter uçuşuna elverişli olmadığını, kara yoluyla gidilse Paris’te trafiğin yoğun olduğu yerlerden geçmek zorunda kalacaklarını ve mezarlığa gidilmesi konusunda ısrar etmesine rağmen Gizli Servis’in buna karşı çıktığını söyledi. Fransa ziyaretinde yaşanan bu diyalogların belgeli olduğunu ve yakın zamanda bu bilgilerin açıklanabileceğini belirtti.

Trump: “Pfizer CEO’su ile görüştüm”

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Corona virüsü salgını ve aşı çalışmaları da gündeme geldi.

ABD Başkanı Trump, virüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan ilaç firmalarından Pfizer’in CEO’su ile görüştüğünü, Covid-19 aşı denemeleri sonuçlarının önümüzdeki ay beklendiğini söyledi, “şoke edici derecede iyi sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yapan Pfizer, Johnson & Johnson ve Moderna şirketlerinin başarılı şirketler olduğunu belirtti.

Başkan Trump’ın basın toplantısının ardından ABD basınında bu üç şirketin aşı adaylarının güvenli ve etkili oldukları tamamen kanıtlanana kadar hükümet onayı istemeyeceklerine yönelik ortak açıklama yapmayı planladıkları haberi yer aldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, üç ilaç firması klinik çalışmalar ve imalat sürecinde yüksek bilimsel ve etik standartlarına uyma sözü verecekler.

Üç şirketin önümüzdeki hafta ortak açıklama yapması ihtimali bulunuyor.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yapan üç ilaç firmasının ortak açıklama yapacağı haberi öncesinde, ABD’de aşı çalışmalarının hızlandırılması konusunda siyasi baskı yapıldığı tartışması yaşanmıştı.

“Navalny’nin zehirlendiği iddialarına bakacağız”

ABD Başkanı Donald Trump’a basın toplantısında sinir gazıyla zehirlendiği belirtilen Rus muhalif siyasetçi Alexi Navalny’nin durumu karşısında ABD’nin Rusya’ya karşı bir adım atıp atmayacağı soruldu.

Navalny’nin zehirlendiği iddialarını ciddi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Trump, henüz bu yönde bir delil görmediklerini söyledi.

Almanya, Berlin’de tedavi altına alınan Navalny’nin zehirlendiği sonucuna vardıklarını belirtmiş, son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu kanıda olduklarını kaydetmişti. “Almanya’nın tespitinden şüphe mi duyuyorsunuz?” sorusuna “hayır” yanıtını veren Trump, “Çok trajik. Korkunç. Böyle bir şey olmamalı. Henüz delil yok. Ama bakacağız” diyerek, basın mensuplarına Rusya’ya değil Çin’e odaklanmaları gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Navalny’nin zehirlendiğine yönelik elde edilen bulgudan endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov’a Moskova’nın kimyasal silah kullanmasının Kimyasal Silah Konvansiyonu kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali olacağı mesajını vermişti.