Trump’tan İlk Açıklama: ‘Her Şey Yolunda’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere füze saldırılarının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, mesajında şunları kaydetti:

”Her şey yolunda. İran’dan Irak’taki iki askeri üsse füze ateşlendi. Zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”

Trump’ın açıklamasından önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper da görüşmeler için Beyaz Saray’a gitti. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de Kongre’deki parti liderleriyle temas halinde olduğu bilgisi verildi.

Beyaz Saray’dan yapılan ilk açıklamada Başkan Trump’ın konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtilmişti. Açıklamada “Başkan durumu yakından takip ediyor. Ulusal güvenlik ekibiyle istişare halinde” denilmişti.