Trump’tan Irak’a Tehdit: ‘İran Yaptırımları Bile Yanında Hafif Kalır’

Başkan Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat Havaalanı’na düzenlediği saldırıyla öldürülmesinin ardından Irak parlamentosu tarafından yabancı askerlerin ülkeden çıkartılması çağrısına sert yanıt verdi.

Trump, “Orada çok sıra dışı, pahalı bir hava üssümüz var. Bunu inşa etmek benim dönemimden çok önce milyarlarca dolara mal oldu. Bunun maliyetini bize ödemedikleri sürece bir yere gitmiyoruz” dedi.

Trump, Irak’ın ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını istemesi ve bunu dostane şekilde yapmaması halinde Irak’a yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Trump, “Daha önce görmedikleri yaptırımlarla karşılık veririz. İran yaptırımları bile yanında hafif kalır” dedi.

Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan uluslararası koalisyonun parçası olarak 5 bin kadar ABD askeri bulunuyor.

Pazar günü koalisyon IŞİD’e karşı faaliyetlerini durdurmuş, Irak parlamentosu ise bağlayıcılığı olmayan bir kararla Irak’taki yabancı askerlerin ülkeden çıkmasını istemişti. Tasarı için parlamentonun İran’a yakın Şii Müslüman bloku baskı yapmıştı.

Trump’ın açıklamasına ilk tepki Almanya’dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak hükümetiyle diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Washington’dan gelen tehditler sorunun çözümüne faydalı olmuyor. Irak’ı tehditlerle değil, inandırıcı argümanlarla ikna etmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yeterince neden var” şeklinde konuştu.

Irak’taki Alman askerleri ne olacak?

Maas, “Ortadoğu’nun bir yangın alanına dönüşmesini tüm gücümüzle engellememiz şart. Aksi takdirde bunun boyutu Avrupa’yı da etkiler” dedi.

Irak parlamentosunun tüm yabancı askeri güçlerin Irak’tan çekilmesi kararı konusunda ise Maas, Irak hükümetinin alacağı kararın belirleyici olacağını, Berlin’in hükümet tarafından alınan her kararı kabul edeceğini ekledi.

Heiko Maas, ABD askerlerinin çekilmesi durumunda Alman askerlerin de çekileceğini söyledi.

Almanya’nın Irak’ta 130 bin askeri var

Uluslararası koalisyonun Irak’ta IŞİD’e karşı verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Maas, “Bu konuda çok endişeliyiz. IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesi olmazsa, Irak’ın istikrarsızlığı artar” diye konuştu.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Berlin’in şu anda Irak’ta bulunan Alman askerlerini geri çekmeyi planlamadığı belirtildi.

Alman ordusunun Irak’ta yaklaşık 130 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 30’u Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine ve polislere eğitim veriyor.