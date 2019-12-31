Trump’tan Iraklı Liderlere Teşekkür İran’a Tehdit: ‘Büyük Bedel Ödeyecekler’

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yaşanan protesto ve olayların ardından durumun nispeten kontrol altına alınması sonrası Irak ve Amerika arasında telefon trafiği yaşandı. Washington ve Bağdat arasında lider düzeyinde telefonm görüşmelerinin ardından Başkan Donald Trump’tan Iraklı liderlere teşekkür, İran’a ise sert tehdit geldi.

ABD basınına bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği çevresini Irak Terörle Mücadele ekiplerinin emniyete aldığını söyledi. Irak güvenlik güçlerinin Bağdat’ta hükümet binaları ve diplomatik misyonların bulunduğu sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğu Yeşil Bölge’de elçilik binası önünde ve çevresinde konuşlandığı belirtildi.

Başkan Trump da akşam saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajda, Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı’na teşekkür etti. Trump, “Irak’taki ABD Büyükelçiliği şu anda ve saatlerdir emniyette. Muhteşem savaşçılarımız dünyadaki en ölümcül askeri ekipmanla anında bölgeye gönderildi. Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na talep üzerine hızlı bir şekilde harekete geçtikleri için teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Trump, bir sonraki mesajında ise bir kez daha İran’ı hedef aldı. ABD’ye ait tesislerde (diplomatik misyon ya da üslerde) meydana gelebilecek can kaybı ya da hasardan İran’ın sorumlu tutulacağını belirtti. “Çok BÜYÜK BEDEL ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir. Mutlu Yıllar” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’ten de Salı günü açıklama geldi. Irak’ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı, protestocuların elçilik binasını çevreleyen duvarı aşmaya çalışmasını “Irak hükümeti için bağlayıcı olan uluslararası protokol ve anlaşmaların ihlali” olarak niteledi.

Iraklı lider “Barışçıl protesto anayasa tarafından korunan ve onun güvencesi altında bulunan bir haktır. Ancak yabancı diplomatik misyonların hedef alınması Irak’ın çıkarlarına ve uluslararası itibarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı tüm Iraklı güvenlik güçlerine bütün diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması, protestoculara da ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu alanı terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran: “Yaşananlar Irak halkının ABD’ye tepkisi, bizimle ilgisi yok”

Başkan Donald Trump ve Trump yönetiminden diğer üst düzey yetkililer olaylardan İran’ı sorumlu tutmuş, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı İran’ın organize ettiğini belirtmişti.

Tahran ise olayların arkasında olduğu iddiasını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi tarafından yapılan açıklamada, “Amerika, Irak halkının, en az 25 Iraklı’nın vahşice öldürülmesinden sorumlu olan Washington’a karşı gösterdiği tepkiyi, şaşırtıcı şekilde İran’la bağdaştırma cüretinde bulunmuştur” denildi.