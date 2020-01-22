Trump’tan Irak’taki ABD askerleriyle ilgili açıklama

50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, “Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, IŞİD konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi” dedi.

“BİR KARARA VARACAĞIZ”

İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, “Irak’taki askerlerimiz konusunda yakında bir karara varacağız” ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bir çok konuda ortak hedeflerinin olduğunu söyledi. DHA

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