Trump’tan İran Yorumu: ‘Savaş Durdurmak İçin Harekete Geçtik’

ABD Başkanı Donald Trump İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. “Savaş başlatmak için değil savaş sonlandırmak için harekete geçtik” dedi.

Trump iki haftadır tatilde olduğu Florida’daki Mar-a-Lago golf tesisinden ayrılmadan önce açıklama yaptı. Perşembe günü Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin operasyonuyla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin neden hedef alındığını anlattı.

“ABD Büyükelçiliği’ne saldırı onun talimatıyla yapıldı”

Başkan Trump “Süleymani Amerikalı diplomatlar ve askeri personele yönelik yakın zamanda saldırı planlıyordu” dedi. Kasım Süleymani’nin İran’daki protestoculara yönelik baskıya öncülük ettiğini söyledi. “Irak’ta ABD hedeflerine yönelik saldırılar ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının Kasım Süleymani’nin talimatıyla yapıldı” dedi.

Trump “Savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için harekete geçtik. Amerikan vatandaşlarını korumak için ne adım atmak gerekiyorsa atmaya hazırım. Benim en önemli görevim ulusu savunmak” ifadelerini kullandı.

“Rejim değişikliği amaçlamıyoruz”

Başkan Trump “İran halkına derin saygım var. Rejim değişikliğini amaçlamıyoruz. İran’ın komşu ülkeleri istikrarsızlığa sürüklemek amacıyla bölgede vekalet savaşlarında aracı savaşçı kullanmaya şimdi son vermeli” dedi.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de Kasım Süleymani’nin Irak, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde Amerikalı diplomatlar ve askeri personele yönelik yakın zamanda saldırı planladığını yineledi. Yetkili, “ABD’nin kendisini savunmak üzere attığı bir adımdı. Amerika saldırı ile karşı karşıya kaldığında kendini savunma hakkına sahiptir.” İfadelerini kullandı.

ABD Genel Kurmay Başkanı: “Harekete geçmemenin riski fazlaydı”

Başkan Trump’ın açıklamasından önce ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’den de konuyla ilgili açıklamalar geldi. ABD Genel Kurmay Başkanı “Kasım Süleymani’nin ABD’ye yönelik ciddi bir saldırı girişimi planladığına ilişkin net istihbarat vardı. Harekete geçmemenin riski, harekete geçmenin riskinden fazlaydı. Riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunun stratejik sonuçlarının bilincindeyiz” dedi.