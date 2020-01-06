Trump’tan İran’a yeni mesaj: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump İran ile artan gerilimde yeni bir hamle yaptı. Trump Twitter’dan büyük harflerle , ‘İran asla nükleer silaha sahip olamayacak’ ifadesini paylaştı.

‘ABD hızla belki de orantısızca karşılık verecektir’

ABD Başkanı Donald Trump İran’ın herhangi bir Amerikan vatandaşına ya da hedefine saldırması durumunda ABD’nin buna hızla karşılık vereceğini, belki de bunun orantısız olacağını açıkladı.

Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu medya ilanı Amerikan Kongresi’ni bilgilendirmeye hizmet edecek. İran herhangi bir Amerikalı’ya ya da Amerikan hedefine saldırırsa, Amerika hızlıca tam kapasiteyle karşılık verecek bu belki de orantısız şekilde olacak. Böyle yasal bilgilendirmeye gerek yok ama yine de veriliyor.”