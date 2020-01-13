Trump’tan Kasım Süleymani paylaşımı: Korkunç bir geçmişi vardı!

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hakkında bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, şunları yazdı:

* Demokratlar ve Yalan Haber medyası, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani’yi şahane bir adammış gibi göstermeye çalışıyor.

* Ekonomik, askeri veya herhangi bir alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar!

* Yalan Haber Medyası ve onların Demokrat Ortakları, terörist Süleymani’nin gelecekteki saldırıları kapıda mıydı değil miydi, bu konuda benim ekibim uzlaşma içinde miydi değil miydi, bunu belirlemek için çok çalışıyor.

* Her ikisinin yanıtı da güçlü EVET, ama aslında bunun bir önemi yok, çünkü onun (Süleymani’nin) korkunç bir geçmişi vardı.