Trump’tan Kim Jong-un hakkındaki iddialara ilişkin yorum: İyi olmasını diliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yanıt verdi.

Beyaz Saray’da düzenenen basın toplantısında Trump, “İyi olmasını diliyorum” diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, “Ortada haberlerin söylediği gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir durum” ifadelerini kullandı.

CNN kanalı Kim Jong-un’un ameliyat geçirdiği ve durumunun ‘ciddi’ olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve ‘ciddi bir tehlike altında olduğunu’ öne sürmüştü.

Güney Kore ise, ‘Kuzey Kore’de özel bir hareket tespit edilmediğini’ söyleyerek Kim’in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.