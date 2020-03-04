Trump’tan koronavirüs şakası: Haftalardır yüzüme dokunamıyorum

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray’da Amerikan Havayolları şirketi yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Özellikle İtalya gibi koronavirüsün neden olduğu can kayıplarının çok sayıda olduğu ülkelere seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Donald Trump, konuşmasında dünyanın büyük bir bölümüne uçuş yapmanın şu an için güvenli olduğunu vurguladı.

​Trump koronavirüs salgınıyla ilgili “Virüs nedeniyle haftalardır yüzüme dokunmuyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim” sözleriyle bir de şaka yaptı. Ancak Donald Trump’ın toplantı boyunca sıklıkla elini çenesine dayaması dikkati çekti.

Koronavirüsün havayollarına nasıl bir etki yaptığı üzerine konuşmaların yapıldığı toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence koronavirüsle ilgili büyük bir endişeye gerek olmadığını söyledi.