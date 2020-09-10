Trump’tan ‘koronavirüsü kasten önemsiz gösterdiğini’ ifşa eden gazeteciye: Hayat kurtarmak için daha önce açıklasaydı

Watergate skandalını ortaya çıkarmış iki gazeteciden biri olan Bob Woodward’ın Başkan Donald Trump’la sohbetlerine dayanan ‘Öfke (Rage)’ isimli kitabı, “Trump yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önemsiz gibi gösterdi” ifşaatıyla ABD’de gündem oldu.

Woodward’ın sohbetleri sırasında ABD Başkanı’nın şubatta koronavirüsün ‘havadan bulaştığını’ ve ‘en ağır gripten bile daha öldürücü olduğunu’, martta ‘buna rağmen halka virüsü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını, zira panik yaratmak istemediğini’ söylediğini ifşa etmesi, Kovid-19’a yaklaşık 191 bin can veren ABD’de bomba etkisi yarattı.

Ölü sayısı 200 bine giderken Başkan’dan ‘Sakin olun, panik yok’

3 Kasım başkanlık seçimlerine yaklaşık 40 gün kala Woodward’ın kitabıyla zorda kalan Trump, basın toplantısında ifşaatla ilgili yöneltilen sorular karşısında, ‘panik yaratmamak’ gerekçesiyle pandemiyi ‘kasten önemsiz gösterdiğini’ itiraf etmek zorunda kaldı.

“The fact is I’m a cheerleader for this country, I love our country, and I don’t want people to be frightened. I don’t want to create panic, as you say,” President Trump said when asked if he downplayed the danger of COVID-19 to reduce panic. https://t.co/AtXvm9WDEi pic.twitter.com/ItalST90Co — ABC News (@ABC) September 10, 2020

İtirafının da şimşekleri çekmesi üzerine suçu ünlü gazetecinin üzerine atan paylaşım yapan Trump, “Woodward’ın elinde aylardır benim söylediklerim vardı. Bunların o kadar kötü ya da tehlikeli olduğunu düşünseydi, insanların hayatını kurtarmak için bu sözlerimi bir an önce haberleştirmez miydi? Bunu yapma zorunluluğu yok muydu? Hayır, çünkü Woodward benim yanıtlarımın iyi ve uygun yanıtlar olduğunu biliyordu. Sakin olun, panik yok” diye tweetledi.

Bob Woodward had my quotes for many months. If he thought they were so bad or dangerous, why didn’t he immediately report them in an effort to save lives? Didn’t he have an obligation to do so? No, because he knew they were good and proper answers. Calm, no panic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

Biden: Bu yaptığı neredeyse suç

Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Joe Biden ise Woodward’ın ifşaatının ardından CNN’de yaptığı açıklamada Trump’a sert çıktı.

ABD Başkanı’nın “Virüs, mevsimsel gripten daha kötü değil” açıklamaları yaptığı dönemde, perde arkasında Woodward’a virüs endişelerini anlatmasını ‘mide bulandırıcı’ diye niteleyen Biden, “Trump, bunu piyasaların düşmemesi için yaptı, böylece zengin arkadaşları zarara uğramayacaktı” dedi.

Demokrat Başkan Adayı, ‘Trump’ın virüsün tehlikelerini bilmesine rağmen hiçbir şey yapmadığını’ savunarak “Bu yaptığı neredeyse suç sayılacak bir eylem” vurgusu yaptı.

Democratic US presidential nominee Joe Biden said it is “disgusting” and “almost criminal” that President Trump knew of the serious risk posed by the coronavirus in February and then downplayed its threat in March https://t.co/Uu1wCv52nB — CNN International (@cnni) September 10, 2020

Kitapta ne var?

Washington Post gazetesi, eski mensubu Woodward’ın 15 Eylül’de piyasaya çıkacak kitabından dün bazı bölümleri yayımlamasıyla Trump’ın şubat ve mart ayındaki röportajlarında sarf ettiği sözler ülke gündeminin başına oturdu.

Kitaba göre 28 Şubat 2020 tarihinde Trump’a ulusal güvenlik ekibi tarafından ‘Kovid-19’un karşılaştığı en büyük ulusal tehdit’ olacağı yönünde bir brifing verildi. Trump üç gün sonra Çin’den ABD’ye seyahatlere kısıtlama getirirken, 7 Şubat günü Woodward ile yaptığı telefon konuşmasında da şu ifadeleri kullandı: “Havadan bulaşıyor. Bu her zaman dokunmadan bulaşmasından daha zorludur. Bir şeylere dokunmazsınız, biter; değil mi? Fakat havadan bulaşmasında – sadece havayı solursunuz ve böyle bulaşıyor. Dolayısıyla çok aldatıcı ve hassas bir durum. Aynı zamanda en şiddetli griplerden bile daha öldürücü. Bu, öldürücü.”

Trump, ulusal çapta acil durum ilan etmesinden sonra Woodward ile 19 Mart’ta yaptığı söyleşide de, “Ben bunu hep önemsiz göstermek istedim. Bunu yapmayı hâlâ da seviyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum” diyecekti.

Beyaz Saray’ın yalanlamasının ardından Trump’tan doğrulama

İfşaatı, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, “Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi” diye yalanlarken, Trump basın toplantısında doğruladı.

McEnany’den birkaç saat sonra konuşan Trump, “Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu” dedi.

‘If you said ‘in order to reduce panic,’ perhaps that’s so’ — Trump just admitted that he did mislead the public on COVID-19 to ‘reduce panic’ pic.twitter.com/bVXxipViLc — NowThis (@nowthisnews) September 9, 2020

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