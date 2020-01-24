Trump’tan Kürtaj Karşıtlarına ‘En Güçlü’ Destek

ABD Başkanı Donald Trump bir ilke imza atarak başkent Washington’da düzenlenen kürtaj karşıtı eyleme katıldı. Trump yaptığı konuşmada “Doğmamış çocukların Beyaz Saray’da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmadı” dedi.

ABD Anayasa Mahkemesi, 1973 yılında içtihata “Roe v. Wade” olarak geçen ve ülke çapında kürtajı yasal hale getiren karara imza atmış, kürtaj karşıtları da bu karardan bir yıl sonra yani 1974 yılından itibaren “March for Life” (Yaşam Hakkı İçin Yürüyüş) adıyla eylem düzenlemeye başlamıştı.

Kürtaj karşıtı tavırlarıyla bilinen eski Cumhuriyetçi başkanlar Ronald Reagan ve George W. Bush, kürtajın yasaklanmasını isteyen göstericilerle bağdaştırılmamak amacıyla kendi dönemlerinde düzenlenen eylemlere şahsen katılmak yerine telefon bağlantısı ile katılmayı tercih etmişti.

2017 yılında ise Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway, 2019’daki eylemde ise yine Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşma yapmıştı.

Geçtiğimiz yılki eyleme de bizzat katılmak isteyen ancak güvenlik sebebiyle Beyaz Saray’dan uydu bağlantısı üzerinden eylemcilere hitap eden Başkan Donald Trump bu yıl eyleme doğrudan katılarak bir ilke imza attı. Trump eylemde yaptığı konuşmada, “Her çocuk Tanrı’nın kutsal ve değerli bir armağanıdır. Doğmamış çocukların Beyaz Saray’da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmadı” dedi.

2020 başkanlık seçimi öncesinde en sadık seçmen tabanını oluşturan evanjelik seçmenin desteğini kaybetmek istemeyen Başkan Trump Demokratlar’ı kürtaj konusunda “radikal tavır” almakla suçladı. “Her yaşam bu dünyaya sevgi getirir. Her çocuk doğduğu aileye neşe getirir. Her birey korunmaya değerdir” şeklinde konuştu. Başkan Trump’ın bu sözleri eylem için toplanan kalabalıktan bol alkış aldı.

Daha önce, ABD’deki kürtaj tartışmasında kadınların kürtaj hakkını savunan tarafta olduğunu söyleyen Trump başkan olduğundan bu yana kendisini kürtaj karşıtı olarak tanımlıyor. Trump 2016’daki seçim kampanyası sırasında kürtaj konusunda görüşlerinin değiştiğini, “tecavüz, ensest ve annenin sağlığının tehlikeye girdiği durumlar haricinde” kürtaja karşı olduğunu söylemişti.

Görevde olduğu 3 yıllık süre zarfında muhafazakar politikaları benimseyen Trump, Anayasa Mahkemesine’de kürtaj karşıtı olduğu bilinen yargıçları atıyor.

Eylemi düzenleyen “March for Life” platformu başkanı Jeanne Manchini, Başkan Trump’ın eylemde konuşma yapacağını duyurduğu açıklamasında “Yaşam hakkını savunan yargıçların ve federal çalışanların atanmasından, yurtiçinde ve yurtdışında kürtajın halkın vergileriyle finanse edilmesinin engellenmesine, geç aşamada kürtaja son verilmesine kadar, Başkan Trump ve yönetimi her zaman yaşam hakkından yana olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Pew Araştırma Merkezi’nin 2019 yılında yaptığı bir ankete göre, 10 Amerikalı’dan altısı kürtajın bütün durumlarda ya da çoğu durumda yasal olması gerektiği görüşünde.

Başkan Trump’ın kürtaj karşıtı eylemi kullanarak azledilme talebiyle yargılandığı Senato’daki oturumlardan dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını savunanlar da oldu. Kürtaj hakkını savunan NARAL Pro-Choice America adlı kuruluşun başkanı Ilyse Hgue, Trump’ın eyleme şahsen katılmasını “Çaresizlik, bu kadar basit” sözleriyle değerlendirdi. Trump’ı “Radikal kürtaj karşıtı tabanını coşturabilme imkanına sığınmak, kendisini tehdit altında hissettiğinde yalan yanlış bilgi yaymakla” suçladı.

Trump Yönetiminden California’ya “Kürtaj” Gözdağı

Trump yönetiminden Demokrat Vali’nin yönettiği California eyaletine yönelik kürtaj konusunda adım geldi.

ABD Sağlık Bakanlığı, California eyaletinin sağlık sigortası şirketlerinden kürtajı da kapsamalarını talep edemeyeceğini, bunu talep ederek federal yasayı ihlal ettiğini ve talebi geri çekmemesi halinde sağlık hizmetleri federal bütçesinden eyaletin aldığı payda kesintiye gidilebileceği tehdidinde bulundu.

California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom yaptığı yazılı açıklamada “Trump yönetimi siyasette ucuz numaralarla puan kazanmayı tercih ederek, milyonlarca kişi için sağlık hizmetine erişimini tehlikeye atıyor. California eyaleti olarak, kadının kürtaj konusunda kendi kararını verme hakkını korumaya devam edecek, herkesin üreme özgürlüğünü savunma konusunda geri adım atmayacağız” dedi.