Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili dostum Katar emiri Sabah'ın vefatından dolayı çok üzüldüm. Ben ve eşim Melania, Kuveyt halkına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Emir Sabah'ın kendisi için dostluğunun ve ABD için de ortaklığının "değişmez" olduğunu vurgulayan Trump, bu ay Emir Sabah'a "Liyakat Madalyası" verdiklerini anımsattı.

Trump açıklamasında, "Emir, 40 yıl Dışişleri Bakanı olarak hizmet veren, emsalsiz bir diplomattı. En zor şartlar altında yorulmadan verdiği ara buluculuk çabaları, Orta Doğu'daki farklılıklar arasında köprü oldu. Umarım, Körfez ülkeleri, Emir Sabah'ın iş birlikçi bir geleceğe yönelik vizyonuna yönelik çabalarını onurlandırmak için bir araya gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.