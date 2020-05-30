Trump’tan Minneapolis’teki gösteriler için ‘ordu göreve hazır’ mesajı

Florida’ya hareketinden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Floyd’un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını dile getiren Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd’un anısına saygısızlık yaptıklarını savundu.

Trump, “Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd’un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek” ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray önünde dün toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda ‘köpeklerle karşılanacaklarını’ ve ‘Gizli Servis görevlilerinin’ göstericileri hızlıca dağıtacağını söyledi.

Minneapolis’in Demokrat Belediye Başkanı’nı da eleştiren Trump, “Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir” dedi.

Öte yandan, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, sokaklarda gösteri yapan kişilerin “radikal sol gruplara mensup” oldukları iddiasını yineledi.

Trump ayrıca, kendi taraftarlarından bu akşam Beyaz Saray önünde kendisine destek gösterisi yapmalarını istedi.