Trump’tan ‘‘Okullar Açılmazsa Bütçeyi Keseriz’’ Tehdidi

ABD’de Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapatılan okulların yeni eğitim yılında yeniden açılmasını savunan Başkan Donald Trump, okul bölgelerinin sonbaharda öğrencileri geri çağırmaması halinde federal bütçe desteğini kesme tehdidinde bulundu.

Başkan Trump’ın okulların tam faaliyete geçmesi konusunda eyalet yetkilileri ve yerel yetkililere uyguladığı baskıya rağmen New York, okulların yeniden açılması planı kapsamında öğrencilerin önemli bir bölümünün okula haftada yalnızca iki ya da üç gün gideceğini, kalan zamanda eğitimin çevrimiçi devam edeceğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu uygulama sayesinde birçok okulda öğrencilerin tamamının aynı anda okul içinde bulunmayacağını söyledi.

ABD’de milyonlarca aile bir yandan çocuklarının sağlığı için endişe ederken diğer yandan işlerine dönebilmek için çocuklarının okula başlamasını bekliyor.

Başkan Trump ise Demokrat Parti’yi sağlık gerekçesiyle değil siyasi nedenlerle okulların kapalı kalmasını istediğini savundu. Güvenlik sorunlarının üstesinden gelinebileceğini söyleyen Trump, okulların yeniden açılmasının çocuklar ve aileler açısından önemli olduğunu, aksi halde bütçeden okullara ayrılan payın kesilebileceğini söyledi.

Başkan, ayrıca Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) okullar için yayımladığı kılavuzun uygulanamaz ve yüksek maliyetli olduğunu belirtti.

Trump’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence, CDC’nin gelecek hafta okullarda uygulanacak sağlık önlemleriyle ilgili yeni bir kılavuz yayımlayacağını bildirdi.





Pence: ‘‘Okullar için yardım paketi çıkartılabilir’’

Başkan Trump hangi kaynaklarda kesintiye gidilebileceğini belirtmedi. Ancak Başkan Yardımcısı Pence, Corona Virüsü Görev Gücü brifinginde salgınla ilgili bundan sonra çıkarılabilecek yardım paketi tasarılarının okulların yeniden açılması için düzenlenebileceğini söyledi.

Pence, olası bir paketin çocukları okula geri getirmek için güçlü bir teşvik olacağını belirtti.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, Almanya, Danimarka, Norveç gibi ülkelerin okullarını ‘‘sorunsuz’’ şekilde yeniden açtığını söyledi.

Almanya’da okullar Mayıs ayında yeniden açıldı, ancak öğrenciler okula nöbetleşe gidiyor ve haftanın yarısında uzaktan eğitim yapılıyor. ABD Başkanı ise derslerin tam kapasiteyle okullarda yapılması konusunda ısrar ediyor.

Okulların ne zaman açılacağı eyaletlerin kararıdır’’ Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamalara bazı valiler tepki gösterdi. Bunlar arasında New York’un Demokrat valisi Andrew Cuomo da vardı. Cuomo, okulları güvenli olduğunu düşündükleri zaman açacaklarını söyledi.

Cuomo, ‘‘Okulların ne zaman açılacağı eyaletlerin kararıdır. Nokta. Kanun bu şekilde ve biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu ABD Başkanı’nın alacağı bir karar değil’’ dedi.

Cuomo, öğrencilerin hepsinin aynı anda okula gelmesi halinde sosyal mesafe kurallarını uygulamalarının mümkün olmayacağını vurguladı. New York 1 milyon 100 bin öğrenciyle en kalabalık devlet okulu sistemine sahip eyalet.

Trump, Salı günü Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte eğitim ve sağlık alanında önde gelen yetkililerle bir araya gelmiş ve okulların açılması konusunu ele almıştı. Toplantıda çocukların sonbahar döneminde de okullara dönememesinin Corona virüsüne bağlı sağlık sorunlarından daha büyük sorunlarına neden olabileceği belirtilmişti.





”Çocukların evde tutulması yalnızlaşmaya yol açabilir”

Amerika Pediatri Uzmanları Akademisi yayımladığı kılavuzda çocukların evde tutulmasının sosyal yalnızlaşmaya neden olabileceği, öğrenme bozukluğu, taciz, depresyon ve diğer sorunların tespit edilmesine engel olabileceği uyarısında bulunuyor.

Toplantıda okulların yeniden açılmasına destek veren isimlerden biri de CDC Başkanı Robert Redfield olmuştu. Ancak Trump okulların açılma sürecinde izlemesi için hazırladığı kılavuzun çok maliyetli olduğunu ve esnek olmadığını söyleyerek CDC’yi de eleştirdi.

CDC kılavuzunda okullar için ne gibi önlemler yer alıyor?

CDC’nin kılavuzu öğrencilerin ve öğretmenlerin uygun olan her durumda maske takmalarını, sıraların arasına mesafe konulmasını, ders programlarının öğrencilerin hepsinin aynı anda aynı ortamda olmasını gerektirmeyecek şekilde düzenlenmesini, kafeterya yerine sınıflarda yemek yenilmesini ve tuvaletlerde lavabolar arasına fiziksel bariyer konmasını tavsiye ediyor.

Trump bu önerilerden hangilerine karşı çıktığını ise açıklamadı.

Eğitim Bakanı Betsy DeVos da okulların tam olarak faaliyete geçmemesinin hem öğrenciler hem de vergi mükellefleri açısından hayal kırıklığı olacağını söylemişti.

DeVos Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinde öğrencilere okula iki gün gitme ya da evden eğitime devam etme imkanının sunulmasını da eleştirerek ‘‘Bu bir seçenek değil’’ demişti.