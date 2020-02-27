Trump’tan Pence’e Corona’ya Karşı Tedbirleri Koordine Etme Görevi

Başkan Donald Trump, ABD’nin Corona virüsü tehdidi konusunda her türlü senaryoya karşı son derece hazır olduğunu söyledi. Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları koordine etmekle görevlendirdi.

Beyaz Saray’da beraberinde Başkan Yardımcısı Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar, ilgili sağlık dairelerinin yetkilileri ve uzmanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Trump, önceliklerinin Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulayarak, erkenden gerekli önlemleri aldıkları ve bundan sonra da yapılması gereken ne varsa yapacakları yönünde kamuoyuna güvence verdi.

Corona virüsüyle mücadele çalışmalarında görev alan ekipten bugün brifing aldığını belirten Trump basın toplantısında, virüsün ABD içinde geniş boyutta salgına dönüşebileceği yönündeki korkuları gidermeye dönük mesajlar verdi.

Amerikalılar’a yönelik riskin çok düşük düzeyde olduğunu kaydeden Trump, virüsün yayılma riski konusunda ‘’Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum’’ dedi. Virüse karşı her türlü duruma ‘’Çok hazırız’’ ifadesini kullanan Trump, aşı geliştirilmesi konusundaki çalışmaların da hızla ilerlediğini aktardı.

Trump, şu an itibariyle Japonya’daki Diamond Princess tur gemisinden ve Wuhan’dan getirilenler hariç ABD içinde sadece 15 Corona virüsü vakasına rastlandığını, bu kişilerden sadece birinin ciddi hasta olduğunu, diğerlerininse ya tam olarak iyileştiğini ya da iyileşme sürecine girdiğini belirtti. Toplamdaysa şimdiye kadar ABD’de 60 Corona virüsü vakası tespit edilmiş durumda.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve diğer ilgili hükümet daireleriyle birlikte çalışarak virüse karşı alınacak tedbirleri koordine edeceğini belirtti. Trump, Pence’in Indiana eyaletinin valiliğini yaptığı dönemde eyalette çok iyi bir sağlık sistemi kurduğunu belirtti.

Trump yönetimi Kongre’den virüsle mücadelede kullanmak üzere 2,5 milyar dolarlık bütçe talep etmiş ancak bu rakama yetersiz olduğu gerekçesiyle her iki parti içinden de eleştiriler gelmişti. Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de 8,5 milyar dolar teklifinde bulunmuştu. Trump basın toplantısında bu konuda ne kadar harcama gerekiyorsa buna açık olduğunu kaydederek, ”Eğer daha fazla para vermek istiyorlarsa alırız’’ dedi.

Başkan Trump, Corona virüsü tehdidinin er ya da geç sona ereceğine dikkati çekerek, ‘’Panik olmak için bir neden yok’’ ifadesini kullandı.

Çin’den ABD’ye seyahatlere kısıtlama getirme kararını da savunan Trump, virüsün hızla yayıldığı İtalya, Güney Kore gibi diğer bazı ülkeler için de benzer kısıtlamaların getirilmesi ihtimali konusunda, ‘’Zamanı gelirse bunu yapabiliriz. Şu anda zamanı değil’’ dedi.

Trump, Demokratlar’ın virüsle mücadelede yetersiz kalındığı şeklindeki eleştirilerinin sorulması üzerine de, şu anda ‘’siyasi puan’’ kazanma peşinde koşmanın değil birlikte çalışmanın zamanı olduğu mesajını verdi.