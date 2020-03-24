Trump’tan tepki çeken corona açıklaması: Doktorlara kalsa tüm dünyayı kapatırlar

Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Trump, ABD’de ekonomik faaliyetlerin kısa süre sonra yeniden normale döneceğini söyledi. “Birilerinin önerdiği üzere 3-4 aydan daha önce” diyen Trump, “Çözümün, sorunun kendisinden daha kötü olmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü önlemlerin alındığı 15 günlük sürenin bitmesinin ardından yeni bir değerlendirme yapacaklarını belirten Trump, “En çok etkilenen yerleri yakından izleyeceğiz. Yaşlı vatandaşlarımızla yakından ilgileneceğiz. Bunu açık bir ekonomi ve ülkeyle yapabiliriz. Ekibime söyledim. Doktorlara kalsa tüm dünyayı kapatalım derler. Bunu yapamazsınız” diye konuştu.

‘KİMSENİN SUÇU DEĞİL’

Salgınla mücadele eden sağlık ekibinin başındaki Anthony Fauci’nin kendisine katılmadığını söyleyen Trump, “Bu durumun ülkemiz açısından hem hayatlar hem de ekonomik olarak bir bedeli olduğunu anlıyor. Bu kimsenin suçu değil. Korkunç virüs nereden geldiyse bunlar oldu. Doktor Fauci’yi severim. O iyi bir adam” dedi.

‘MİLYONLARCA İNSAN ÖLEBİLİR’

Trump’ın açıklamalarına şiddetli karşı çıkanlar da gecikmedi. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi Direktörü Tom Inglesby, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Eğer Trump önlemleri kaldırırsa sosyal mesafenin bitmesiyle virüs hızla yayılacak. Bu yüzden milyonlarca insan ölebilir” ifadelerini kullandı.

SENATÖRDE DE POZİTİF ÇIKTI

Corona virüsü salgını ABD’de hızını artırmaya devam ediyor. Şu ana dek 46 bin vaka tespit edilirken, 582 kişi hayatını kaybetti. New York Polis Depatmanı, 100’ü aşkın memurun virüse yakalandığını duyurdu.

Öte yandan Senato’dan da haberler gelmeye devam ediyor. Senatörler önlem amaçlı olarak kendilerini bir bir karantinaya alırken, Rand Paul’ün ise test sonuçları pozitif çıktı. Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Paul karantinaya alındı.

DOKTORLARIN AÇIKLAMASINA İNCELEME

Salgınla mücadele eden sağlık ekibinin başındaki Doktor Anthony Fauci’yle ilgili flaş bir iddiayı New York Times gündeme getirdi. Salgın konusunda Başkan’la farklı görüşlere sahip olduğu Trump tarafından da doğrulanan Fauci’nin açıklamalarına sınırlama getirildi.

Fauci’nin de aralarında olduğu isimlerin açıklamalarının Beyaz Saray yetkilileri tarafından inceleneceği, onay verildiği şekliyle bilgi aktarabilecekleri belirtiliyor. Söz konusu iddiayla ilgili Beyaz Saray’dan bir yanıt gelmezken, akıllara ‘salgınla ilgili gerçekler saklanıyor mu?’ sorusunu getirdi.

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