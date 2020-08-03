Trump’tan TikTok’un Microsoft’a satılması için 15 Eylül’e kadar süre

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere, Çinli ‘ByteDance’ şirketine ait TikTok‘un ABD’de yasaklanması tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un Çin’in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok’un ABD kolunu alması gerektiğini belirtti.

Trump, “Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok’u 15 Eylül’de kapatacağız” ifadelerini kullandı.

President Trump said he is open to Microsoft or another U.S. company buying TikTok, but wants the government to receive a portion of the sale price https://t.co/KDU0JaC1Bo — The Wall Street Journal (@WSJ) August 3, 2020

Microsoft’tan açıklama gelmişti

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok’u ABD’de yasaklamak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Microsoft’tan bugün yapılan açıklamada, şirketin CEO’su Satya Nadella’nın, Trump ile görüştüğü ifade edilmişti.

Trump ve Nadella’nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok’un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı bildirilen açıklamada, “Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor” denilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.