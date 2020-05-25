Trump’tan Valiye “Kurultayı Başka Eyalete Taşırız” Tehdidi 

ABD’de Corona virüsü salgını Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreci de etkiliyor. Başkan Donald Trump, Ağustos ayında düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultay’ı için tam katılım güvencesi vermeyen Kuzey Carolina eyaleti valisine gözdağı verdi. Trump, Charlotte kentinde düzenlenmesi planlanan kurultayı başka eyalete taşıyabilecekleri tehdidinde bulundu.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, North Carolina eyaletinin Demokrat Partili Valisi Roy Cooper’dan, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın planlandığı gibi geniş katılımlı olarak düzenlenmesine izin verileceği konusunda güvence istedi. Cumhuriyetçi Parti’nin eyalet yönetiminden böyle bir güvence olmadan kurultayın yapılmasının planlandığı arena için milyonlarca dolar harcayacağını savundu.

“Vali güvence vermeli”

Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2016 yılındaki seçimde kazandığı ve siyasi eğilimi iki parti arasında gidip gelen eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina’ya sevgi duyduğunu söyledi. Ancak “Ne yazık ki Demokrat Vali Roy Cooper hala kapanma modunda ve Ağustos ayına kadar arenaya tam katılımlı olarak girip giremeyeceğimiz konusunda garanti veremiyor” diye yazdı.

Trump, valinin bu yönde bir güvence vermemesi halinde, kurultay için istemeseler de başka bir yer bulmak zorunda kalacaklarını, bu durumda da kurultayın bölgeye getireceği istihdam ve ekonomik kalkınma fırsatlarından başka eyaletin yararlanacağı imasında bulundu.

Başkan Trump bu mesajları, Kuzey Carolina’da Corona virüsü vakalarında bir gün içinde görülen vaka sayısında en yüksek artışın kaydedilmesinden iki gün sonra paylaştı. Eyalette Cumartesi günü bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 1100 olarak açıklandı. Bu tek bir günde görülen en yüksek vaka artışı olarak kayda geçti. Pazartesi günü açıklanan verilere göre de eyalette toplam vaka sayısı 24 bin, yeni vaka sayısı da 740.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper geçen Cuma günü kuaför, berber ve restoranlarda uygulanan tedbirleri hafifleterek eyalette normalleşmede ikinci aşamaya geçildiğini ancak tedbiri elden bırakmayarak kapalı eğlence mekanları, spor salonları ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Pence Cumhuriyetçi valilerin yönetimindeki eyaletleri övdü

Başkan Yardımcısı Mike Pence de Fox kanalına yaptığı açıklamada, Kuzey Carolina Valisi güvence vermezse, Cumhuriyetçiler’in parti kurultayını virüs salgını tedbirlerinin ardından aşamalı normalleşme sürecinde daha ileride olan başka bir eyalete taşımak zorunda kalabileceklerini söylemiş, Cumhuriyetçi vali yönetiminde olan Teksas, Florida ve Georgia eyaletlerinin normalleşme süreçlerinden övgüyle söz etmişti.

Corona virüsü salgını öncesinde Cumhuriyetçi Parti, eyaletteki NBA arenasında düzenlenecek olan kurultay için Charlotte kentine 50 bin kişinin geleceği öngörüsünde bulunmuştu.

Valilik: “Bilimsel verileri göz önünde bulunduruyoruz”

Kuzey Carolina valiliğinden yapılan açıklamada ise eyaletin sağlık yetkililerinin kurultay konusunda alınacak kararla ilgili Cumhuriyetçi Parti ile birlikte çalıştıkları ifade edildi. Açıklamada, kamu sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla bilimsel verilerin göz önünde bulundurulduğunun altı çizildi.

New York Times gazetesi geçen hafta Cumhuriyetçiler’in kapsamı daha dar bir kurultay düzenleme olasılığını istişare ettiklerini, Başkan Trump’ın danışmanlarına parti kurultayının Cumhuriyetçi bir vali yönetimde bulunan ve salgın sonrası tedbirleri gevşeten Florida eyaletinin Miami kentinde bir otelin balo salonunda yapılamadığını sorduğunu yazmıştı.

Trump bugün paylaştığı Twitter mesajında kurultayı Miami’ye taşımak gibi bir fikri olmadığını kaydetti. Trump, ‘’Yalan haberci New York Times ortalığı karıştırmak için bu haberi yaptı. Balo salonu yeterince büyük değil ve Kuzey Carolina’da kalmayı tercih ederim ama vali insanların içeri girmesine izin verip vermeyeceğini bile bilmiyor’’ ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti’nin 2018’de yapılan anlaşma gereği kurultayı Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde yapması gerekiyor. Ancak hem eyaletin valisi Roy Cooper hem de Charlotte kentinin Demokrat Partili Belediye Başkanı Vi Lyles, kurultayın 24 Ağustos’ta güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılamayacağı konusunda kararı sağlık uzmanlarının vermesi gerektiğini vurgulamıştı.