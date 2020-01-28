Trump’tan ‘Yüzyılın Anlaşması’: ‘Filistinli mülteciler müstakbel Filistin devletine geri dönmeli’

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Alaturka Online
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Trump şöyle konuştu:

* İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.

* Mahmud Abbas’la Beytüllahim’de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.

* Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim.

* Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.

* Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistinin İsrial’in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.

* İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu’ya teşekkür ediyorum.

* Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.

* Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.

* Kudüs İsrail’in bölünmemiş başkenti kalacaktır.

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