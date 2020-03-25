TSF Başkanı Gülkız Tulay: “Türkiye evde satrançla kaldı”

ANKARA (AA) – SİNEM ER – Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Evde kal satrançla kal" davetinin satrançseverler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

TSF Başkanı Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattıkları davete her yaştan yoğun katılım olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçildiğini vurgulayan Tulay, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında biz de satranç camiası olarak devletimizin, Spor Bakanlığı'mızın uyarıları doğrultusunda spor federasyonlarıyla ortak hareket ettik. Tüm sportif organizasyonları erteledik. Uzaktan eğitime evlerden devam edilen bu günlerde toplumsal duyarlılığa katkı sağlamak amacıyla çocuklarımızın spordan kopmamaları, ailecek aktivite gerçekleştirmeleri için herkese 'Evde kal satrançla kal' davetini yaptık." diye konuştu.

"Evde satranç var" sloganıyla devam edilen kampanyanın büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Bilgisayar başında çalışan, online ders alan, aile bireyleriyle satranç maçı yapanlardan video ve fotoğraf göndermelerini istedik. İstanbul'dan Konya'ya, Siirt'ten Trabzon'a, Mardin'den Mersin'e, Zonguldak'tan Niğde'ye satranç sporuna ilgi duyan her evden sayısız video almaya başladık. Davetimize ilgi, paylaşılan video ve fotoğraflarla her geçen gün artarak devam ediyor."

– "Çocuklardan büyüklere örnek teşkil edecek mesajlar alıyoruz"

7-8 yaşlarındaki çocukların "Evde kal Türkiye'm" diyerek örnek olduğunu dile getiren Tulay, "Çocuklarımız evde kaldıkları bu süreci verimli değerlendiriyor. Bilinçli ve bu süreçten psikolojik olarak çok etkilenmemiş olduklarını gördük. Onlardan büyüklere örnek teşkil edecek aklı başında mesajlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda satranç branşının dijital olarak daha fazla yer alacağını belirten Tulay, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. En kısa süre içerisinde gerekli duyurularımızı yapmış olacağız. Bu zor süreçte sporcularımızın satrançla bir araya gelmesi için online turnuvalarımız tüm lisanslı sporcularımızın katılımına açık olacak. Satrançla yeni tanışanlar, web sayfamızda 'kaynaklar' kısmında bulunan eğitim videolarımız ve 'eğitim kurulu' bölümünde bulunan slaytlarımızla başlangıç yapabilir."