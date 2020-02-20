İDLİB'DE BUGÜN DE KAN VE GÖZYAŞI VARDI… ESAD REJİMİ İLE RUS UÇAKLARININ BOMBA YAĞDIRDIĞI ŞEHİRDE 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ… TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İSE, SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN ROKETATAR VE OBÜSLERLE MEVZİLERİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV TSK İdlib kırsalında teyakkuzda!