TSK, keskin nişancı 4 teröristi öldürdü

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG işgali altındaki Ayn İsa kasabasından sınır birliklerine saldırı ve suikast hazırlığı içinde oldukları belirlenen 3’ü kadın 4 terörist TSK’nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad’a bağlı Ayn İsa kasabasında hudut karakollarındaki sınır birliklerine suikast hazırlığı içinde oldukları belirlenen Suriye uyruklu 4 keskin nişancı terörist TSK‘ya ait Silahlı İnsansız Hava Aracıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Barış Pınarı harekât bölgesi içinde yer alan TSK kontrolündeki Tel Abyad’a bağlı Ayn İsa kasabasında zırhlı sivil bir araç içinde hareket halindeki silahlı 4 teröristin Şanlıurfa-Tel Abyad sınır hattını korumakla görevli Mehmetçiğe suikast hazırlığı içinde oldukları bilgisi üzerine operasyon için harekete geçildi.

İki Silahlı İnsansız Hava Aracıyla takip edilen araç sınır bölgesine yakın noktada yer alan Til Semin’e yaklaştığında iki kez gerçekleştirilen nokta harekâtla vuruldu.

Tam isabetle vurulan araç alev topuna dönerken, araç içinde suikast silahları ve yüklü miktarda cephanelik taşıyan Suriye uyruklu teröristler Beşar Mouhammad Ali Bozan, Cihan Mouhammad Moustafa, Sara Mouhammad Ali Housseyin ile Selma Ali Moustafa öldürüldü.

BOMBA YÜKLÜ KAMYONET İMHA EDİLDİ

Öte yandan 4 teröristin öldürüldüğü Ayn İsa yakınlarında aynı saatlerde Milli İstihbarat Teşkilatı da bomba yüklü bir kamyoneti SİHA ile imha etti.

Sınır ötesi harekât için hazırlıklarını tamamlayan TSK birliklerine karşı kullanılmak üzere Ayn İsa kasabasından bomba yüklü bir aracın PKK-YPG’li teröristlerce Mare ve El Bab bölgesine götürülmek için yola çıktığı bilgisi üzerine MİT harekete geçti.

KAMYONET İMHA EDİLDİ BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu bölgelerde konumlanan Mehmetçiğe karşı bir saldırıda kullanılacağına dair alınan istihbari bilgi üzerine araç sinyal takibiyle saniye saniye izlendi.

Havadan görüntü alındığında sivil bir kamyonet görüntüsü verilerek kasası inşaat malzemesi ve kum ile gizlenen ancak tonlarca ağırlıkta patlayıcı yüklü kamyonet Ayn İsa kasabasının Hoşan Köyü ile Sakur mezrası arasındaki M4 uluslar arası karayolu üzerinde hedef alındı.

SİHA ile gerçekleştirilen harekâtta bomba yüklü kamyon kullanılamaz hale getirildi. Bombalı aracın nakline aracılık eden Suriye uyruklu Mouhammad Derweş Ali de aynı harekât kapsamında öldürüldü.

Bomba yüklü aracın imha edilmesiyle halen bölgede kontrolü sağlayan Mehmetçik büyük bir facianın eşiğinden döndü.

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