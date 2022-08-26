TSK PJAK kamplarını vurdu: İki terörist öldürüldü

Son günlerde Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik bir biri ardına gerçekleşen hava harekâtlarından sonra bu kez PKK’nın İran’daki kolu olan PJAK kamplarını hedef aldı. SİHA ile gerçekleşen nokta operasyonda iki terörist öldürüldü.

Özgür CEBE

Suriye’nin kuzeyi ile doğusundaki YPG kampları ile Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik gerçekleşen hava harekâtlarında terör örgütüne ağır darbeler vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu kez PKK’nın İran kolu olan sözde Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nin (PJAK) İran toprakları içindeki kamplarını hedef aldı.

TÜRKİYE SINIRINA YAKIN BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

İnsansız Keşif Uçaklarınca bölgeye keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürüten TSK, Türkiye sınırına yakın bölgede bir grup teröristin barındığını tespit etti. Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Şarbajêr ilçesi Berzut Dağı ile İran toprakları içerisinde kalan Asos Dağı’na önceki gün öğlen saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gerçekleştirilen nokta operasyonda PJAK kampındaki silahlı teröristlerden Suriye Afrin uyruklu Rezan Baran kod adlı Merwan Misto ile İran Salmas uyruklu Bawer kod adlı Houssein Resuli Qızılbaş silahlarıyla birlikte öldürüldü. 6 Ağustos günü de PJAK’ın üst düzey yöneticilerinden Rezan Cawid kod adlı Yusuf Mahmud Rebani Suriye’nin Kamışlı kentinde içinde bulunduğu araca MİT’in SİHA ile gerçekleştirdiği operasyonda 4 korumasıyla birlikte öldürülmüştü.

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