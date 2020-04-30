TSKB'den ilk çeyrekte 160,2 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı 160,2 milyon TL oldu.

TSKB, 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın yılın ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğü yılbaşına göre yüzde 12,4 artarak 47,2 milyar TL'ye, nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 8,9 büyüme kaydederek 34,2 milyar TL'ye ulaştı.

TSKB'nin özkaynakları 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 160,2 milyon TL oldu. Banka ilk çeyreği yüzde 17,5 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

– "Ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, toplum sağlığında üzücü sonuçlar yaratan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, küresel ekonomide de önemli dalgalanmalara yol açtığını hatırlattı.

Börü, ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde Kovid-19 salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına ve hızla normalleşmeye kavuşulacağına inandığını belirterek, "Bu süreçte başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri alırken, iş sürekliliğini sağlamak için de çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak, 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

– "Başarılı eurobond ihracımız ile 2020'ye güçlü bir başlangıç yaptık"

TSKB'nin kredilendirme çalışmalarını, taahhütleri kapsamında ve bankaya özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımıyla sürdürdüğüne işaret eden Börü, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz başarılı eurobond ihracımız ile 2020'ye güçlü bir başlangıç yaptık. TSKB olarak, ocak ayında 2020 yılının ilk eurobond ihracını gerçekleştirdik. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı dağılımı ile başta ABD'li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden katılımcıyla yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk."

Ece Börü, ekonomideki toparlanma sinyallerinin yılın özellikle ilk iki ayında kredi talebine olumlu yansıdığını gözlemlediklerinin altını çizerek, "İklim değişikliği finansmanında öncü kimliğimize uygun şekilde, ilk çeyrekte bu alana desteğimizi sürdürdük. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için katkımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

– "Müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz"

Geçen yıllarda organizasyonel yapıda önemli değişiklikleri ve gerekli yatırımları hayata geçirdikleri yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarındaki odaklarını genişlettiklerine işaret eden Börü, her geçen gün sayıları artan ve çeşitlenen projeler ile müşterileri için katma değer üretmeye devam ettiklerini aktardı.

Börü, ilk çeyrekte iki adet satıcı taraf finansal danışmanlığı projesini başarı ile tamamladıklarını belirterek, "Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturduk. Bunu bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla tüm kamuoyuyla paylaştık." bilgisini paylaştı.

Bu yılın TSKB'nin 70'inci yılı olması nedeniyle çok özel bir öneme sahip olduğunu belirten Börü, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve deneyim birikimimizin getirdiği güçlü yetkinliklerimizle, faaliyetlerimizi, çağımızın piyasa gerekleri ve son dönemde önemli oranda genişleyen müşteri tabanımızın beklentilerine uygun ele alarak, kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri segmentlerine odaklı bir bakış açısıyla artırmaya kararlıyız. TSKB olarak ülkemiz ekonomisine sürdürülebilir katkı sunarken, gelecek nesillere de yaşanılır bir dünya miras bırakmak üzere, çok yönlü ve artan oranda değer yaratmaya devam edeceğiz."