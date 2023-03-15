TSK’dan Şanlıurfa’ya personel ve araç sevki

Deprem felaketinin ardından halkın ihtiyacını karşılamak üzere bölgede faaliyetlerini sürdüren TSK, bu kez de sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa’ya yardım göndermek üzere Ankara’dan kargo uçağı havalandırdı.

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıkan ekipleri taşıyan, TSK’nın A400M tipi askeri kargo uçağı, Etimesgut ilçesindeki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan havalandı.

Bölgeye yardım götürmek üzere havalanan kargo uçağında 39 jandarma, 4 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 3 ANDA, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 4 itfaiye personeli ile 2 araç ve 4 bot bulunuyor. (DHA)