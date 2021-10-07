“TSK’nın Harekatı IŞİD’le Mücadeleye Zarar Veriyor”

Başkan Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıllığına daha uzattı. Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulundu. ABD Başkanı, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Biden, acil durumun bir yıllığına daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

Beyaz Saray’dan kararla ilgili yayınlanan açıklamada, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ”Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası” uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Biden da mektubunda, bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti.

Biden mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da, acil durumun sürecinin bir yıllığına uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.