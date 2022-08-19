TSK’nın keskin nişancıları mesafe tanımıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapan uzman keskin nişancılar, 1200 metreye kadar uzaklıktaki hedefi tek atışla tam isabetle vuruyor.

TSK’nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak uzman keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek profesyonel askerler arasından seçilerek ATUNEB’de 3 aşamadan oluşan 9 haftalık eğitime alınıyor.

Keskin nişancı adayı askerler, eğitimleri süresince her güne spor yaparak başlıyor. Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor. Keskin nişancıların, zorlu arazi koşullarında birçok kas grubunu aynı anda kullanması gerektiği için adaylara her gün kürek çekme egzersizi de yaptırılıyor.

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 800 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde yerli ve milli keskin nişancı tüfeği KNT-76’yı kullanıyor. FOTO: AA

Optik cihazlardan gece görüş ve termal dürbünlere kadar birçok teçhizatın yerli imkanlarla üretilmesi, eğitim ihtiyacının daha kolay karşılanmasını, bakım maliyetlerinin azalmasını ve keskin nişancıların etkinliğinin artmasını sağlıyor.

Eğitimin ilk aşamasını geçen adaylar ikinci safhada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uygulamalı arazi eğitimine başlıyor. Bu süreçte adaylara arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimleri veriliyor. Gizlenme konusunda uzmanlaşan adaylar, giydikleri kamuflaj kıyafetleri, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta görünmez oluyor.

Adaylar, nişancılık yeteneklerini arazideki atış eğitimlerinin yanı sıra simülasyon destekli derslerle de geliştiriyor. Simülasyon dershanesinde her türlü hava koşulu ve arazide atış eğitimi imkanı bulan adaylar, doğru atışın nasıl olması gerektiğini simülatör aracılığıyla öğreniyor.

TSK envanterindeki bütün silahların entegre edilebildiği simülasyon, adayların başarı oranını artırıcı bir ortam ve atış maliyetinden tasarruf sağlıyor.​​​​​​​ Eğitimlerin ilk iki aşamasını başarıyla tamamlayan adayların sadece yüzde 10’u, üçüncü safhadaki uzman nişancı eğitimine seçiliyor. Bu aşamada adaylar ​​​​​​​keskin nişancı tüfekleriyle 1200 metre mesafeye kadar atış yapıyor.

Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini tek atışla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor. Bu süreçte, herhangi bir aşamada başarısız olan adaylar eğitim programından çıkarılırken, başarılı olanlar yurt içi ve dışındaki görev bölgelerine gönderiliyor. (AA)