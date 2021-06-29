TSPB'den “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışması

İSTANBUL (AA) – Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık oluşturarak Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla 7 yıldır düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasında finale kalan ilk 10 film, halk oylamasına sunuluyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, başvuruların 15 Şubat'ta başladığı ve 28 Mayıs'ta sona erdiği yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından toplam 108 film katıldı.

Yarı final değerlendirmelerinin tamamlandığı kısa film yarışmasında, finale kalan ilk 10 film belli oldu. Yarışmada ilk 10'a giren filmin yönetmenleri, yarım günlük sinema unsurları üzerine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri ile "Medcezir", "Ufak Tefek Cinayetler", "Menajerimi Ara" gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in yapacağı söyleşiye katılma hakkı kazanmış oldu.

Finale kalan ilk 10 film, "ana jüri", "TSPB jürisi", "sektör jürisi" ve "halk jürisi" olmak üzere 4 ayrı grup tarafından değerlendirilecek. İlk 4'e giren filmler, söz konusu jüri grupları tarafından yapılan oylamayla belirlenecek.

Yarışmanın bilinirliğine katkı sağlaması ve etkileşimi artırması amacıyla geçen yıl başlatılan halk oylamasına bu yıl da devam edilecek.

Yarı final değerlendirmeleri sonrası finale kalan ilk 10 film, halk oylamasına sunulacak. Oylamaya katılan 300 kişiye bir ay geçerli olmak üzere 4 GB internet hediye edilecek.

Halk oylamasına katılmak isteyen kişiler, www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesinde yer alan "halk oylamasına katıl" butonu üzerinden kendi isimlerine kayıt açarak finale kalan 10 filmi, 4 Temmuz Pazar saat 23.59'a kadar oylayabilecek.

Oylamalar 100 üzerinden yapılacak olup katılımcılardan teknik, içerik ve etki kriterlerine göre puanlama yapmaları bekleniyor. Ayrıca, puanlamaların sonuca etki edebilmesi için finale kalan 10 filmin tamamının oylanması gerekiyor.

www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden halk jürisi ve ana jüri, TSPB jürisi ile sektör jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu birinci olan film 12 bin 500 TL, ikinci olan film 10 bin TL, üçüncü olan film 7 bin 500 TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.

Dördüncü olan film ise "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü (Dördüncülük Ödülü)" olarak 5 bin TL değerinde yatırım fonu kazanacak.